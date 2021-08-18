Tele2 ускорила интернет в Новосибирске, пригородах и на дачах

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Устойчивая голосовая связь и быстрый мобильный интернет доступны уже 97% населения области.

За первые шесть месяцев 2021 года технические специалисты Tele2 построили в Новосибирской области более 130 новых базовых станций, которые обеспечили жителей региона устойчивой голосовой связью и высокоскоростным интернетом. 10 новых объектов связи построены в местах, где ранее не было покрытия оператора, например в поселке Успенский Краснозерского района, где до прихода Tele2 вообще не было мобильной связи и быстрого интернета.

В Новосибирске улучшено покрытие в центре города - на улице Серебренниковской, и в Кировском районе - на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также в Новосибирске Tele2 реализует проект по повышению качества сети на первых этажах многоквартирных домов, в подвалах и лифтах. Для этого более чем на ста площадках размещены 4G-передатчики специальной конфигурации, которая обеспечивает хорошее проникновение сигнала.

Tele2 повысила скорость мобильного интернета в местах, где в последнее время быстро рос трафик передачи данных. На 122 объектах связи в регионе размещено дополнительное оборудование стандарта 4G/LTE. Это позволило разгрузить сеть и увеличить максимальную скорость передачи данных. Клиенты Tele2 могут смотреть видео, слушать музыку, искать нужную информацию в интернете, не ощущая никаких неудобств даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Оператор реализовал проект по установке базовых станций LTE на объектах РТРС для подключения к сети социально значимых объектов и обеспечения связью малых и удаленных поселений. С начала года Tele2 запустила базовые станции в деревнях Дружинино и Прямское, поселках Паутовский и Мяслянино, селе Новомихайловка.

Tele2 улучшила покрытие в пригородах, дачных поселках и садоводческих товариществах. Благодаря строительству новых базовых станций и размещению дополнительного оборудования на существующих площадках оператор повысил качество связи и скорость мобильного интернета в селе Красный Яр, деревне Шадрино, рабочем поселке Горный, в СНТ «Малютка», «Октябрьский сибиряк», «Березка», «Золотая горка».

- Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать связь лучше, а интернет - быстрее. В этом году мы запустили в Новосибирске два центра облачной обработки данных. Переход в «облако» повысил надежность связи и сделал возможным запуск услуги VoLTE - звонков в сети 4G с передачей речи ультравысокой четкости. Мы планируем протестировать технологию в ближайшие полгода и сделать ее доступной для новосибирцев и жителей других сибирских регионов в 2022 году. Уверен, наши клиенты оценят новое качество связи, - подчеркнул Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.