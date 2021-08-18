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Общество18 августа 2021 6:35

Tele2 ускорила интернет в Новосибирске, пригородах и на дачах

Новосибирск - Tele2 в первом полугодии построил более 130 новых базовых станций и дооснастил площадки 4G-передатчиками, улучшив покрытие и увеличив емкость сети 4G в регионе.
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Устойчивая голосовая связь и быстрый мобильный интернет доступны уже 97% населения области.

За первые шесть месяцев 2021 года технические специалисты Tele2 построили в Новосибирской области более 130 новых базовых станций, которые обеспечили жителей региона устойчивой голосовой связью и высокоскоростным интернетом. 10 новых объектов связи построены в местах, где ранее не было покрытия оператора, например в поселке Успенский Краснозерского района, где до прихода Tele2 вообще не было мобильной связи и быстрого интернета.

В Новосибирске улучшено покрытие в центре города - на улице Серебренниковской, и в Кировском районе - на улице Сибиряков-Гвардейцев. Также в Новосибирске Tele2 реализует проект по повышению качества сети на первых этажах многоквартирных домов, в подвалах и лифтах. Для этого более чем на ста площадках размещены 4G-передатчики специальной конфигурации, которая обеспечивает хорошее проникновение сигнала.

Tele2 повысила скорость мобильного интернета в местах, где в последнее время быстро рос трафик передачи данных. На 122 объектах связи в регионе размещено дополнительное оборудование стандарта 4G/LTE. Это позволило разгрузить сеть и увеличить максимальную скорость передачи данных. Клиенты Tele2 могут смотреть видео, слушать музыку, искать нужную информацию в интернете, не ощущая никаких неудобств даже в часы максимальной нагрузки на сеть.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь» Tele2.

Оператор реализовал проект по установке базовых станций LTE на объектах РТРС для подключения к сети социально значимых объектов и обеспечения связью малых и удаленных поселений. С начала года Tele2 запустила базовые станции в деревнях Дружинино и Прямское, поселках Паутовский и Мяслянино, селе Новомихайловка.

Tele2 улучшила покрытие в пригородах, дачных поселках и садоводческих товариществах. Благодаря строительству новых базовых станций и размещению дополнительного оборудования на существующих площадках оператор повысил качество связи и скорость мобильного интернета в селе Красный Яр, деревне Шадрино, рабочем поселке Горный, в СНТ «Малютка», «Октябрьский сибиряк», «Березка», «Золотая горка».

- Мы постоянно работаем над тем, чтобы сделать связь лучше, а интернет - быстрее. В этом году мы запустили в Новосибирске два центра облачной обработки данных. Переход в «облако» повысил надежность связи и сделал возможным запуск услуги VoLTE - звонков в сети 4G с передачей речи ультравысокой четкости. Мы планируем протестировать технологию в ближайшие полгода и сделать ее доступной для новосибирцев и жителей других сибирских регионов в 2022 году. Уверен, наши клиенты оценят новое качество связи, - подчеркнул Евгений Картузов, технический директор макрорегиона «Сибирь» Tele2.

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