На что необходимо обратить внимание при проведении медико-социальной экспертизы

Фото предоставлено Главным бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области.

Если срок переосвидетельствования наступает в период до 1 октября 2021 года включительно, при отсутствии направления на медико-социальную экспертизу автоматически продлевается ранее установленная группа инвалидности, а также степень утраты профессиональной трудоспособности на 6 месяцев с даты, до которой была установлена инвалидность. Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) и программа реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на производстве и профессионального заболевания также продлеваются на полгода. Для этого не нужно приходить в бюро медико-социальной экспертизы - специалисты сами связываются с гражданином и отправляют данные в Пенсионный фонд РФ и Фонд социального страхования РФ. Справка об установлении инвалидности высылается гражданину по почте заказным отправлением.

При автоматическом продлении ранее установленной инвалидности срок инвалидности обжаловать нельзя. Продление происходит ровно на 6 месяцев. Для установления других сроков или усиления группы необходимо оформить направление на медико-социальную экспертизу в медицинской организации.

После освидетельствования по направлению гражданин (его законный или уполномоченный представитель) может обжаловать решение бюро в Главном бюро в месячный срок на основании заявления, поданного в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в Главное бюро в письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде с использованием Единого портала государственных услуг и функций (Госуслуги).

При подаче заявления в электронном виде на портале Госуслуги не нужно отправлять несколько одинаковых заявлений. Если такое произошло, необходимо отозвать заявление-дубликат, используя специальную функцию в личном кабинете, которая появляется после регистрации заявлений в бюро МСЭ.

При обращении в определенное бюро необходимо указывать номер того бюро, которое выдало справку об установлении инвалидности. При необходимости внесения исправлений в ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) в связи с изменением антропометрических, персональных данных, необходимостью уточнения характеристик ранее рекомендованных видов реабилитационных или абилитационных мероприятий, а также в целях устранения технических ошибок (описка, опечатка, грамматическая, арифметическая либо подобная ошибка) по заявлению инвалида либо по заявлению законного или уполномоченного представителя инвалида взамен ранее выданной составляется и выдается новая ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) без оформления нового направления на медико-социальную экспертизу.

При возникновении вопросов по медико-социальной экспертизе, в том числе по поводу заполнения и отправки заявлений на портале, вы можете обратиться по телефону горячей линии Главного бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области (383) 319-87-68.

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