«Холодно, голодно, туалеты забиты, везде муравьи»: мама школьника показала, в каких условиях живут дети в одном из лагерей под Новосибирском

Школьник пожаловался на туалет, еду и холодные домики. Фото: предоставлено Ириной ОРЛОВОЙ/скриншот из видео

Лето подходит к концу, а проблемы с детскими лагерями набирают новые обороты. В редакцию КП-Новосибирск обратилась мама школьника. Женщина пожаловалась на то, что ее сына морят в детском лагере голодом, а в корпусах полная антисанитария.

— Ему этой котлетки хватает всего на зубок. А второго ужина, который нам обещали, вообще нет, — негодует сибирячка.

При этом речь идет не о маленьком мальчике, а о подростке. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

16-летний Аркадий* уехал в детский лагерь на последний сезон 11 августа. Ему досталась льготная путевка от соцзащиты.

— Сын и раньше ездил в лагеря, но только путевки мы покупали. Он никогда не жаловался, не просился домой. А тут на следующий день уже начал звонить и просить, чтобы я его забрала домой. Я стала выяснять, в чем проблема, — рассказала КП-Новосибирск Ирина Орлова, мама Аркадия.

По словам парня, в лагере холодные корпуса, по комнате бегают муравьи, а кормят детей маленькими порциями.

— Сын говорит, что суп пустой, в нем даже картошки нет. На ужин дают одну ряженку, а на завтрак — две ложки каши. А антисанитария какая!.. Он даже видео записал, где показал состояние туалетов. Работает только один, и то он забит да и грязный весь, — показывает кадры женщина.

Женщина накупила продуктов для сына. Фото: предоставлено Ириной ОРЛОВОЙ

Увидев такую картину, Ирина побежала в магазин за продуктами. Собрала две корзины еды и отвезла сыну и его друзьям.

— На территорию меня, конечно же, не пустили из-за коронавируса. Передала пакеты через вожатого. Начала его расспрашивать, как кормят, а он тоже мне пожаловался, что они недоедают и выйти никуда с территории не могут. Правила такие. Я была в шоке, конечно, — добавляет сибирячка.

Ирина пыталась дозвониться до администрации лагеря, но ее попытки не увенчались успехом. Женщина планирует писать заявление в министерство образования и мэрию, чтобы чиновники разобрались с вопросом питания детей в детском лагере.

КП-Новосибирск также попыталась дозвониться до директора лагеря, но номер, указанный на сайте, оказался недоступен.

* Имя изменено.

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