Погода в Новосибирске осенью 2021: короткое бабье лето сменят снегопады

Синоптики рассказали, что ждет новосибирцев этой осенью. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Какой будет погода в Новосибирске осенью 2021 — вопрос, который волнует сибиряков. Синоптики уже дали предварительные прогнозы на ближайшие три месяца.

— Первые дни сентября будут самыми жаркими: воздух прогреется до +19… +20. Но вместе с тем начало сентября будет и очень дождливым: 2 сентября ожидается гроза. Потом сибиряков ждут несколько ясных дней, а с 13 сентября вновь начнутся дожди. Термометр покажет около +14… +18 днем и +10… +12 — ночью, — сообщает сайт Gismeteo.

В середине сентября наступит «бабье лето». Фото: Эдуард КАРИПОВ

Похожий прогноз дает и «Яндекс», который обещает довольно теплый сентябрь с температурой в среднем около +15… +17. Однако последняя декада месяца, по прогнозам портала, станет дождливой, похолодает до +9.

А вот в октябре сибирякам придется доставать утепленные куртки. По данным «Яндекса», в начале месяца температура будет держаться на отметке +7… +10, а с середины октября снизится до +2… +4. К похолоданию прибавятся частые дожди. В третью декаду столбик термометра впервые остановится на отметке ниже ноля и тогда же выпадет первый снег — синоптики предрекают его к 24 октября.

Снегопады пойдут в конце октября. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ноябрь станет по-настоящему зимним месяцем. Средняя температура составит около -5, почти каждый день, начиная с 6 ноября, будет идти снег, а небо над городом затянется серыми облаками.

А в ноябре снег будет идти почти ежедневно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сервис «Ну и погода» обещает более суровую осень. По его прогнозу, в первую декаду сентября ежедневно будет лить дождь, но воздух прогреется до +14… +20. А в последней декаде похолодает до +5, тогда же пойдет и первый снег.

Теплым и дождливым будет и начало октября, но с 20 октября будет, не переставая, идти снег, даже возможно резкое похолодание до -12. Ноябрь придет с ежедневным снегом и дождями, но еще будет относительно теплым для Сибири, с температурой от -8 до +3.

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