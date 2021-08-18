«Еле успел из окна вылезти»: пироман спалил семь домов в дачном СНТ под Новосибирском

В СНТ горят бани и дома. Фото: скриншот из видео

В дачном СНТ «Юность» под Новосибирском орудует поджигатель. Пироман без разбора палит бани, дома и сараи местных жителей. На сегодняшний день пострадало уже семь построек. Сибиряки возмущены: факт поджога установлен официально, а уголовные дела не возбуждают. Истории пострадавших — в материале КП-Новосибирск.

«МОГЛИ СУХУЮ ТРАВУ ПОДЛОЖИТЬ И ПОДЖЕЧЬ»

В сентябре 2020 года Марк находился у себя дома. Мужчина уже готовился лечь спать, когда ему позвонил сосед и сообщил, что на его даче горит баня.

— Я тут же сорвался и поехал на дачу. Пока добирался, там уже все потушили своими силами и благодаря пожарным. Мне сказали, что после экспертизы станет ясно, почему пустая баня вдруг вспыхнула, — рассказал КП-Новосибирск Марк, пострадавший от поджигателя.

Через пару недель пришел ответ: баню подожгли умышленно. По словам Марка, пироман мог воспользоваться любыми легковоспламеняющимися средствами.

— Он мог элементарно подложить сухую траву под баню и поджечь. А кто это сделал, я не знаю, даже предположений нет. Факт в том, что пострадали дома на улицах Цветной и Фруктовой, — говорит мужчина.

В полиции должны были возбудить уголовное дело, но почему-то пришел отказ. Тогда мужчина обратился в прокуратуру.

— Никаких действий правоохранителей я не вижу. Куда обращаться, тоже не знаю, но, если надо будет, я и до верховного суда дойду, — грозит сибиряк.

«ОГОНЬ ПЕРЕКИНУЛСЯ НА ДОМ»

Баня 41-летнего Николая Сепова загорелась поздно вечером 6 мая 2021 года. Мужчина зашел в дом и почувствовал запах гари. Он выглянул в окно и увидел пламя.

— Я думал, что смогу сам потушить, но огонь начал распространяться еще быстрее и перешел на дом. Оттуда уже перекинулся на новый, строящийся. Я только окно выбил, еле успел вылезти, забрать документы и отогнать машину, чтобы не загорелась, — описал тот вечер КП-Новосибирск пострадавший Николай Сепов.

Пожарные быстро приехали на место и потушили пламя.

— В течение 20 минут спасатели ликвидировали открытое горение и не допустили распространения огня на соседние дачные участки и строения, — сообщили тогда КП-Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Огонь-то потушили, а человек остался без жилья. Специалистам удалось установить, что причиной возгорания стал поджог.

— Как я понял, когда осмотрел баню, все началось с пола и пошло вверх. Меня пока приютила бывшая жена. Я начал заново строить дом, — добавляет сибиряк. — Из-за чего подожгли? Да не знаю. Возможно, хотят, чтобы в нашем СНТ поменяли охрану или сменили председателя.

Мужчина планирует написать заявление в прокуратуру, потому что уголовное дело по поджогу также до сих пор не возбуждено.

КП-Новосибирск будет следить за развитием событий.

Смотреть видеосюжет Под Новосибирском сгорел дачный домик.

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