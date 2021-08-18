«Чуть не выбила глаз»: молодая мать подралась с подростком в очереди на вакцинацию

Родители часто нервничают в очереди на прививку детей. Фото из архива «КП» несет иллюстративный характер Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

25-летняя жительница Купино Алиса* пришла в больницу вакцинировать ребенка и попыталась пройти в кабинет без очереди, хотя туда должен был зайти 14-летний подросток. Все закончилось оскорблениями, дракой и заявлением в полицию. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

«ХВАТАЛА ЗА КАПЮШОН, ТКНУЛА ПАЛЬЦЕМ В ГЛАЗ»

Скандал случился в Купинской центральной районной больнице. Супруги Добрынины* привились от коронавируса, но врач посоветовал вакцинировать и младшего сына. Так как детям прививок от ковида не делают, подростка отправили на прививку хотя бы от гриппа. 14-летний школьник пошел в больницу в сопровождении 19-летнего брата Павла*. Ребята провели в очереди около часа.

— Когда сын зашел кабинет, появилась эта Алиса с годовалым ребенком на руках. Она заявила: «Я же мать, я выше всех — пойду без очереди». Зашла в кабинет и схватила моего сына за капюшон, выкинув его в коридор. И еще неудачно ткнула ему пальцем в глаз — так сильно, что сын чуть не ослеп, — рассказал КП-Новосибирск отец подростков Александр Добрынин*.

Женщина привила ребенка и вышла из кабинета. А старший брат решил вступиться за младшего. Словесная перепалка закончилась тем, что, по словам Павла, молодая мать набросилась и на него, начала царапать.

— Расцарапала старшему руки и лицо в кровь. Дети тогда позвонили нам, мы примчались на такси. Эта мамка все еще была там и кинулась на меня. Приехал и ее муж, он ее еле оттащил. Это просто кошмар! — поделилась с КП-Новосибирск мама подростков Татьяна Добрынина*. — В итоге мы пошли снимать травмы. Сильнее всего досталось младшему — его левый глаз почти не видел. Врачи обнаружили травму роговицы с падением зрения, но за пару недель все пришло в норму, только теперь чаще болит. Мы написали заявление в полицию.

У КОГО БОЛЬШЕ СВИДЕТЕЛЕЙ?

Участница драки Алиса решила вину не признавать. По ее версии, подросток ей хамил, а травмы нанес себе сам.

— Вместо извинений науськала своего мужа, тот стал говорить: «А зачем ты себе глаз подбил? Может, второй подобьешь?» И так при каждом удобном случае. Сын уже перестал обращать внимание на провокации. Мы начали готовиться к суду, опрашивать свидетелей. А Алиса в ответ нашла 15 человек, которые видели, что все было якобы наоборот, — продолжает Татьяна Добрынина.

Редакция КП-Новосибирск попыталась связаться с другой стороной конфликта — Алисой, но девушка не пошла на контакт. Главврач Купинской ЦРБ также не смог прокомментировать историю, сославшись на занятость.

— У нас есть заключения о травмах и показания свидетелей, но их меньше, чем у обидчицы сына. А вот видеозаписи нет. В больнице делали ремонт и сняли камеры. Если бы охранник увидел драку, то среагировал бы, — считает Татьяна Добрынина. — И нам не пришлось бы доказывать, что дети стали жертвами хамства.

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