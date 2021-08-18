Билайн запустил новую акцию - скидка на новый смартфон и услуги связи в подарок в обмен на старое оборудование

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В розничной сети оператора стартовала новая акция, в рамках которой клиенты смогут сдать старый телефон, смартфон, планшет или роутер в сети продаж Билайн и получить скидку при покупке смартфона и услуги связи в подарок. Акция проводится в собственных офисах продаж и обслуживания и Интернет-магазине «Билайн» на условиях самовывоза.

В рамках этого предложения клиенты смогут приобрести те смартфоны, которые соответствуют их текущим потребностям. Например, Samsung Galaxy A32 и Xiaomi Redmi 9A могут подойти в качестве надежного помощника для студентов. Также в акции участвуют флагманы Samsung Galaxy S21 и S21 Ultra. Полный список смартфонов, участвующих в акции, представлен на сайте - beeline.ru

Фото предоставлено Департаментом пресс-службы ПАО «ВымпелКом».

Участвовать в акции можно двумя разными способами:

1. Клиент может сдать в трейд-ин любое бывшее в употреблении устройство низкого качества (в том числе не входящие в список принимаемого оборудования) и получить фиксированную скидку на покупку нового смартфона и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок.

2. Клиент может сдать технику из списка принимаемого оборудования и получить возможность купить новый смартфон со скидкой и опцию «Рубли на связь по акции» в подарок.

Акция проводится с 11 августа 2021 года по 19 сентября 2021 года. Более подробная информация об организаторе, правилах проведения акции, ее ограничениях, моделях и тарифах, доступна по адресу beeline.ru