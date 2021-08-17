Проконтролировать подготовку к выборам в Новосибирске приехала зампред председателя Совета при Президенте России по правам человека

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева и заместитель председателя Совета по правам человека при Президенте РФ Ирина Киркора. Фото: Дарья МУЛОВА

Зампред председателя Совета при Президенте России по правам человека приехала за месяц до выборов. Ее главная цель - встретиться с представителями Общественной палаты Новосибирской области и увидеть, как проходит обучение общественных наблюдателей, оценить уровень их подготовки.

Для того чтобы выборы прошли открыто и честно, а самое главное - легитимно, более 80% участков, по данным избирательной комиссии региона, оборудованы видеокамерами. На базе Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств будет сформирован видеоштаб для мониторинга работы участковых и территориальных избирательных комиссий. В нем создадут единое пространство с компьютерами и видеоэкранами, на которые будет передаваться изображение с камер на избирательных участках.

- Выборы в законодательный орган государства - важное событие, которое определит жизнь в стране на следующие пять лет. Сделать их честными помогут обученные Общественной палатой Новосибирской области наблюдатели. Они будут не просто присутствовать на избирательных участках, их главная задача - увидеть и зафиксировать нарушения, если они произойдут. Общественная палата Новосибирской области, получив свой первый опыт на выборах президента в 2018 году, организовала работу общественных наблюдателей на избирательных участках Новосибирской области в день голосования на выборах губернатора Новосибирской области, Президента РФ, депутатов Законодательного собрания Новосибирской области седьмого созыва, а также голосования за поправки в Конституцию РФ. Высокий уровень организации общественного наблюдения оценили и международные наблюдатели. Уверена, что и в этом году выборы в Государственную думу будут прозрачными и понятными, - сказала на пресс-конференции заместитель председателя Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

Напомним, единый день голосования продлится с 17 по 19 сентября. Для того чтобы обеспечить легитимность выборов, все три дня на избирательных участках будут работать независимые наблюдатели из числа обычных граждан, представители общественных организаций, политических партий. Сейчас их обучением в регионе занимается Общественная палата Новосибирской области.

Независимым наблюдателем может стать любой желающий. В продолжение сотрудничества с Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» в этом году проходит системное обучение преподавателей и наблюдателей. Преподаватели прошли обучение в феврале - марте этого года, теперь они обучают наблюдателей. В этом году обучение наблюдателей от Общественной палаты и от политических партий проходит на одних образовательных площадках, по одним стандартам как в городе Новосибирске, так и в муниципальных образованиях. Это позволяет облегчить работу на избирательных участках наших наблюдателей и создать спокойную атмосферу избирательной кампании - 2021. Избиратели видят, что выборы проходят максимально прозрачно, понятно для всех граждан и главное - легитимно.

Председатель ОП НСО подчеркнула, что на избирательные участки города и области выйдут 4 тысячи общественных наблюдателей. Набор в наблюдатели будет продолжаться до 14 сентября.