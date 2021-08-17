В «Новосибирске партия «Новые люди» планирует собрать 60 тысяч подписей

Фото: партия «Новые люди».

Теперь они переходят к следующему этапу - сбору подписей. За 20 дней им предстоит заручиться поддержкой минимум 60 тысяч новосибирцев.

Фото: партия «Новые люди».

- Официальную процедуру отзыва мэра Новосибирска Анатолия Локтя инициировала партия «Новые люди» и депутат горсовета Игорь Украинцев. Согласно уставу города, чтобы запустить процесс отставки, нам было нужно собрать не менее тысячи человек. Несмотря на дождливую погоду, пробки и сложность процедуры, к нам присоединилось 1120 новосибирцев. Мы благодарны каждому, кто в этот день проявил свою позицию. То, что подобный механизм не воплотил ещё никто в России, нас не пугает, а скорее вдохновляет. Это будет сигнал всем чиновникам - люди остаются их прямыми работодателями», - отмечает один из инициаторов отставки процесса мэра, депутат Заксобрания Новосибирской области от партии «Новые люди» Дарья Карасева.

В партии «Новые люди» подчёркивают, что намерены собрать не 60 тысяч подписей, а больше, чтобы гарантировать, что документы не забракуют на стадии проверки в избиркоме.

Фото: партия «Новые люди».

Сборщики подписей будут работать во всех районах Новосибирска, узнать их можно будет по символике партии «Новые люди». В самых проходных местах города инициаторы отставки мэра выставят агитационные кубы.

Сбор подписей не станет завершающим этапом процедуры отставки мэра. После сбора 60 тысяч подписей их передадут в избирком. Затем городской совет Новосибирска обязан будет объявить референдум. Конечное слово всё равно останется за новосибирцами.

Фото: партия «Новые люди».

Ранее в Новосибирске приступили к разработке критериев независимой оценки работы мэров. Предполагается, что они станут основанием для федерального закона. Над проектом, который инициировали Новые люди, работают местные учёные, общественники, урбанисты и депутаты.