Последние новости Новосибирска на 18 августа 2021 года: учителей обяжут поставить прививку, сибиряки нашли ужа

Соцсети потряс документ, согласно которому непривитых учителей не допустят к работе с детьми. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 августа 2021 года: публикуем подборку самых важных событий за последний день.

НЕПРИВИТЫХ УЧИТЕЛЕЙ НЕ ДОПУСТЯТ К УРОКАМ

Соцсети переполошил документ — выписка из протокола заседания областного оперштаба по коронавирусу. Опубликовал его директор НГОК Сергей Чернышов. В выписке сказано, что учителей, не прошедших вакцинацию, не допустят к работе. Мы разобрались, сдвинут ли начало учебного года до срока, пока не привьются все педагоги.

НЕОБЫЧНЫЙ ЭФФЕКТ ПРИВИВКИ

Новосибирские ученые рассказали о неожиданном эффекте, наступившем после массовой вакцинации россиян. Они опасались, что во время вакцинации вирус начнет больше мутировать, но выяснилось, что это не так.

СИБИРЯЧКА ТРЕБУЕТ СУДА НАД ВОДИТЕЛЕМ, СБИВШИМ ЕЕ СЫНА

ДТП, в котором пострадал ребенок, произошло в конце мая. Тогда школьника на пешеходном переходе сбила иномарка. На руках у его матери есть главное доказательство вины водителя — видеозапись. Но спустя три месяца дело никак не может дойти до суда.

ВОЗЛЕ ДОМА НАШЛИ УЖА

Новосибирцы увидели рептилию прямо возле стен многоэтажки, случайно приняв ее за гадюку. Мы выяснили, с чем связано такое большое число змей в городе.

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