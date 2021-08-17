Последние новости Новосибирска на 17 августа 2021 года: от коронавируса умерла 21-летняя девушка, учителя стали спасателями

Врачи не смогли спасти сибирячку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 17 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях в городе читайте в нашей подборке.

КОРОНАВИРУС УНЕС ЖИЗНЬ 21-ЛЕТНЕЙ ДЕВУШКИ

О том, что умерла 21-летняя сибирячка, больная коронавирусом, сообщил оперштаб Новосибирской области. Почему зараза поражает молодых, ученые объясняют просто: вирус адаптируется под новые условия существования

УЧИТЕЛЯ ПЕРЕКВАЛИФИЦИРОВАЛИСЬ В СПАСАТЕЛЕЙ

Супруги - преподаватели физкультуры и из села Красный Яр решили необычно провести лето — на пляже, но не загорая, а спасая других. «Комсомолка» узнала, как супруги-учителя выучились на спасателей и навели порядок у воды.

НОВОСИБИРЕЦ КАЖДЫЕ ВЫХОДНЫЕ ИЩЕТ ЖЕНУ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

Парень настроен серьезно: повесил на авто плакат с огромными буквами «Ищу жену».Требования у него простые: возраст от 20 до 40 лет. А вот фигура не так важна - главное, чтобы сошлись характерами.

СИБИРЯЧКА ИЩЕТ БРАТА, С КОТОРЫМ ЕЕ РАЗЛУЧИЛИ БОЛЬШЕ ЧЕТВЕРТИ ВЕКА НАЗАД

Уже больше 30 лет сибирячка Диля Жестенева и ее сестра пытаются найти своего младшего младшего брата Виталия. 30 лет назад в их семье случилась беда: мама Дили погибла под поездом. Девочек отправили в пионерлагерь, а мальчика отдали в дом малютки Ленинского района. С тех по о судьба брата Диля не знает ничего.

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