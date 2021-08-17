Около 100 участников, 10 этапов, 2 дня: в АО «РЭС» состоялся финал смотра-конкурса «Лучший по профессии»

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
В отборочном туре, этапы которого проводились в каждом филиале компании, участие приняли более 300 специалистов, из них около 50 лидеров заочного тестирования прибыли на финальный этап соревнований профессионального мастерства, который проходил в филиале «Черепановские электрические сети».
Помимо высококвалифицированных судейских бригад, представленных специалистами дирекции по транспорту электроэнергии и технической дирекции АО «РЭС», за прохождением этапов следили члены наблюдательного совета смотра-конкурса, состоящего из руководителей филиалов по данному виду деятельности.
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
В программу финального этапа конкурса были включены индивидуальные, бригадные и общекомандные испытания. В течение двух дней энергетики со всей Новосибирской области соревновались в различных направлениях:
• знание норм и правил охраны труда, промышленной безопасности и технологии работ;
• оказание первой помощи и решение ситуационных задач;
• обнаружение и установление вида хищения электроэнергии на специальных стендах, составление акта о неучтенном потреблении;
• проверка и выявление ошибок в заранее подготовленных документах;
• знание технологии при работе с измерительными комплексами учета электроэнергии (далее - ИКУ).
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
Всего участникам смотра-конкурса пришлось пройти десятки подэтапов. Одним из самых сложных и зрелищных стало испытание навыков бригад ИКУ по монтажу, программированию, оформлению допуска прибора с занесением данных в программный комплекс 1С. Введение данного этапа обусловлено существенными изменениями не только в законодательстве, регулирующем порядок учета электроэнергии, но и в применяемых для этого технологиях.
Помимо индивидуального профессионального мастерства в рамках общекомандных соревнований участникам удалось продемонстрировать умение работать в команде и проявить творческий потенциал.
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
По итогам финального тура смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов АО «РЭС» по работе с потерями электроэнергии были определены победители:
• лучшим сотрудником по работе с потерями стал представитель филиала «Карасукские электрические сети»;
• лучшая бригада по монтажу измерительных комплексов учета работает в филиале «Татарские электрические сети».
Общекомандный зачет
I место - филиал «Черепановские электрические сети»
II место - филиал «Чулымские электрические сети»
III место - филиал «Карасукские электрические сети»
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
Победителям и призерам смотра-конкурса в торжественной обстановке вручил награды генеральный директор АО «РЭС» Владимир Герасимов. В заключительной речи он подчеркнул важность такого направления работы, как снижение потерь и организация современных методов учета электрической энергии. Ведь от успешного решения этих задач во многом зависит качество и надежность электроснабжения потребителей региона.
Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».
Организаторы конкурса также выразили надежду, что проведение данного мероприятия будет способствовать повышению профессионального мастерства специалистов по работе с потерями электроэнергии, а также освоению и распространению передового опыта, в том числе за счет очного общения коллег из разных филиалов, которое дало им возможность обсудить схожие проблемы и способы их решения в неформальной обстановке.