Под Новосибирском супруги-учителя стали спасателями — теперь на пляже не пьют и не матерятся

Младший сын тоже мечтает стать спасателем. Фото: Предоставлено героями публикации

Мастер спорта СССР Евгений Журков с женой Мариной почти полжизни проработали в сельской школе, а теперь спасают детей на пляже. Опытные педагоги дали фору молодым спасателям — не упустили ни одного ребенка и убедили молодежь воспитывать здоровые привычки. Как семья сельских учителей навела порядок на пляже — в материале КП-Новосибирск.

Когда учителя дежурят - родители спокойны за детей. Фото: Предоставлено героями публикации

Евгений и Марина Журковы из села Красный Яр проработали в школе более 35 лет, преподавая детям физру, вырастили двоих сыновей. Марина стала КМС по лыжным гонкам, депутатом сельсовета, возглавила комиссию по делам несовершеннолетних. Внезапно для всех опытные педагоги решили стать спасателями на пляже на берегу Обского моря.

— Мы с мужем думали, как провести лето, и решили попробовать себя в качестве спасателей. В прошлом году из-за коронавируса и отмены детских лагерей было много трагедий на воде. И хотя беда обошла наше село стороной, мы решили не сидеть сложа руки и пошли на курсы спасателей. Всю жизнь я мечтала работать в полиции, потом в МЧС, но боялась, что без нас школа не справится, — рассказала КП-Новосибирск 54-летняя Марина Журкова.

Супруги всю жизнь учили детей и воспитывали сыновей. Фото: Предоставлены героями публикации

В МЧС, конечно, удивились таким новобранцам. Но супруги Журковы успешно прошли все тренировки — помогли занятия спортом с детства. Евгений когда-то даже был мастером спорта СССР по лыжным гонкам, Марина не отставала — всегда сдавала нормы ГТО. Спортивный образ жизни и правильное питание позволили людям 50+ попасть в ряды молодежи.

— Нам выдали спасательные жилеты, рупор, бинокль и лодку на веслах. На пляже возле нашего села мы поставили шалаш, нашли мотор для лодки и начали патрулировать территорию: приглядывать за детьми, показывать опасные места и проводить уроки первой помощи. Очень помогло то, что мы работаем в школе — родители спокойно отпускают детей купаться, когда мы на пляже. Все дети меня знают и слушаются, как на уроках, — продолжает Марина Журкова.

Кажется, будто семья выехала отдыхать с палаткой, но на самом деле это спасательный пост. Фото: Предоставлено героями публикации

Внимательность опытного педагога помогла не допустить ни одного инцидента на пляже за все лето. Учителя с помощью карт и лодки разведали дно, а также не давали детям плавать в одиночку, без поддержки друзей. Однако идеальным сезон не назовешь — в популярном месте паркуют машины на газоне.

— Дети у нас рыбачат, учатся кататься на лодке под присмотром мужа. А водителей мы предупредили о штрафах — от 3,5 до 5 тысяч рублей. Убедили. Теперь в нашу смену машины только на парковке, — говорит Марина Журкова.

Даже в МЧС удивлены - впервые учителя идут в спасатели. Фото: Предоставлены героями публикации

Секрет работы спасателя — в заботе об отдыхающих, считает учитель. Не надо кричать на детей в мегафон — лучше лишний раз подойти и объяснить, где купаться опасно. Детей на пляже надо занять — учить плавать, проводить зарядку и уроки первой помощи. А еще учитель должен поддерживать себя в форме.

— Нужно постоянно развиваться, не закисать и встряхивать себя. Правильное питание, спорт и отказ от зависимостей — курения, потребления алкоголя. Поэтому и дети здоровые, и муж — красавец, оттого и счастье в семье. Для односельчан мы уже стали примером и ничуть не жалеем, что не переехали в город, — добавляет Марина Журкова. — Сельские дети более добрые, отзывчивые и любят учителей. Это очень вдохновляет и заставляет гордиться профессией.

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