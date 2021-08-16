Человек-Хатико каждые выходные ждет жену в центре Новосибирска

Жених говорит, что намерен выходить на поиски каждые выходные. Фото: Евгений КОЧКИН

У Купидона нынче черные дни. Дискотеки, тусовки в лофтах и даже безобидные корпоративы стремительно выходят из моды из-за ковида. И даже офисы на четверть опустели: во время пандемии мы распробовали удаленку и остаемся на ней, чтобы сохранить здоровье. Так в кого же прикажете стрелять летающему снайперу? В охранников бизнес-центров да в чиновников, проверяющих соблюдение масочного режима?

Одна радость осталась у крылатого хулигана: ждать, когда закончится удаленка, да подстреливать подростков. Выскочил из школы покурить? Получай прямо в сердце!

А вот со взрослыми просто беда: влюбляться негде, «брачаемость» стремительно падает.

- Жители региона стали реже регистрировать браки. В 2020 году в области было заключено почти 16 тысяч браков, что на 18% меньше, чем годом ранее, - подбил цифры облстат.

Текущий год тоже не богат на свадьбы. Одна радость - разводов тоже стало меньше. Но от этого не легче холостякам, которые не успели встретить свою любовь. Один такой открыл охоту на невест прямо в центре Новосибирска.

Черный автомобиль. Подняв крышку багажника, парень повесил под ней плакат с огромными буквами: «Ищу жену».

Девушки проходят, глазеют, хихикают, но не останавливаются. Может, робеют?

В ответ на вопросы КП-Новосибирск молодой человек стал отшучиваться. Мол, была жена, да потерялась.

- Убежала… Пришел домой с работы, а она ушла, - засмеялся жених.

На самом деле ищет он не прежнюю супругу, а будущую. Требования у него скромные.

- Где-то от 20 до 40 лет. Параметров больше нет никаких, - сказал парень с короткой стрижкой и темными очками на голове.

Само собой, надо еще, чтобы любила и берегла.

Самому парню на вид лет тридцать. То, что у него есть машина, мы уже отметили. Работа тоже имеется. А вот выходные он намерен посвящать поиску жены. Говорит, что будет так же приезжать на улицу Ленина и ждать. Ждать терпеливо, как Хатико. Девушки, не проходите мимо!

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