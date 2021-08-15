Последние новости Новосибирска на 15 августа 2021 года: семья новосибирцев пропала по дороге в Омск, в ДТП погибли пенсионерка и подросток

Под Новосибирском произошло смертельное ДТП, пропавших под Омском сибиряков нашли. Фото: ГУ МВД по НСО\Влад КОМЯКОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях региона — в нашей подборке.

СИБИРЯК НАШЕЛ КАПСУЛУ С ЗАПИСКОЙ СОЛДАТА-ОДНОФАМИЛЬЦА

Глава Бердского поискового отряда «Кондор» Алексей Бетенев 15 лет назад, на раскопках в Бельтском районе Тверской области, где в годы войны здесь сложили головы тысячи бойцов сибирской добровольческой дивизии, нашел солдатский медальон с запиской, принадлежавшей его однофамильцу. Вполне вероятно, что ему в руки попало послание от дальнего родственника, ведь жил солдат в той же местности — деревне Инской в Черепановском районе Новосибирской области. Сибиряку удалось отыскать дочь погибшего бойца, однако определить свою родственную связь с красноармейцем он не смог. Но сейчас солдат похоронен со всеми положенными почестями.

СЕМЬЯ ИЗ НОВОСИБИРСКА ПРОПАЛА ПО ДОРОГЕ В ОМСК

31-летняя женщина и ее гражданский муж пропали без вести по дороге из Новосибирска в Омск. Сибиряки не выходили на связь с родными с 5 августа, брат женщины заявил об их исчезновении в полицию. Силовики начали поиски сибиряков, и 14 августа стало известно, что супруги благополучно вернулись домой. Сами они пояснили, что по дороге у них сломалась машина и сели мобильные телефоны. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах произошедшего.

В АВАРИИ ПОГИБЛИ ПЕНСИОНЕРКА И ПОДРОСТОК

В Татарском районе Новосибирской области на 951 км автодороги «Иртыш столкнулись KIA Ceed и «Жигули». 34-летняя женщина, находившаяся за рулем иномарки, выехала на встречную полосу при обгоне и столкнулась с «ВАЗом», за рулем которого был 68-летний мужчина. В аварии погибли два человека: 16-летняя пассажирка автомобиля ВАЗ и 60-летняя пассажирка KIA. Водителей обоих автомобилей доставили в больницу с различными травмами. На месте работали сотрудники ГИБДД.

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