Секретные рецепты кабачков на зиму от шеф-поваров: такого вы еще не пробовали

Из уродившихся кабачков можно приготовить отличные соленья.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Если у вас на даче созрело много кабачков и вы не знаете, как их заготовить, обязательно попробуйте секретные рецепты кабачков на зиму от шеф-поваров. И тогда на вашем столе зимой будет не только очень вкусно, но и красиво!
Маринуем кабачки, как огурцы.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
РЕЦЕПТ ОТ ШЕФ-ПОВАРА МАКСИМА МАКСИМЕНКО
Маринованные кабачки
На 1 литр маринада:
Кабачки
1 л воды
3 ст. ложки сахара
3 ст. ложки 9%-ного уксуса
2 ст. ложки соли
2 зубчика чеснока
Перец горошком
Лавровый лист
Зонтики укропа
Кабачки помыть, нарезать шайбами толщиной 2 - 4 сантиметра. Подготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, перец горошком и лавровый лист. Поместить кабачки в маринад и варить 1 - 3 минуты после закипания, затем влить уксус.
Банки и крышки предварительно простерилизовать. В подготовленные банки уложить укроп, чеснок, перец горошком и кабачки. Залить их маринадом, закатать банки.
Из кабачков вместо икры можно сделать прекрасные салаты.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
РЕЦЕПТЫ ОТ ФУД-БЛОГЕРА
Законсервировать на зиму можно также салаты из кабачков. Публикуем вкусную подборку от звезды Инстаграма - новосибирского повара Евгении Романовой.
Салат «10 негритят»
2 кг кабачков
15 средних помидоров
10 средних луковиц
1,5 стручка острого перца
Для маринада:
1 стакан воды
1 стакан сахара
1 стакан томатной пасты
2/3 стакана растительного масла
2 ст. ложки соли
Ингредиенты для маринада смешать в кастрюле, довести до кипения. Кабачки и помидоры нарезать средними кубиками, перец и лук - соломкой. Закладывать овощи в соус по очереди: сначала - кабачки, через 10 минут - лук и перец, еще через 10 минут - помидоры, которые тушатся столько же. Готовый салат разложить по простерилизованным банкам и закатать.
Законсервируем дары лета в банке.
Фото: Архив "КП"
Салат «Щедрое лето»
1 кг кабачков
750 г помидоров
500 г лука
10 болгарских перцев
1/2 стакана подсолнечного масла
25 мл 70%-ного уксуса
2 ст. ложки соли
1,5 ст. ложки сахара
Овощи помыть и почистить, нарезать средними кубиками. Смешать овощи с солью, сахаром и маслом, варить 20 минут, в конце варки добавить уксус. Горячий салат разложить по простерилизованным банкам и закатать.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Те самые рецепты огурцов на зиму: никаких горьких попок, только хруст!
Публикуем вкусные рецепты огурцов на зиму (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер