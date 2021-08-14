Секретные рецепты кабачков на зиму от шеф-поваров: такого вы еще не пробовали

Из уродившихся кабачков можно приготовить отличные соленья. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Если у вас на даче созрело много кабачков и вы не знаете, как их заготовить, обязательно попробуйте секретные рецепты кабачков на зиму от шеф-поваров. И тогда на вашем столе зимой будет не только очень вкусно, но и красиво!

Маринуем кабачки, как огурцы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

РЕЦЕПТ ОТ ШЕФ-ПОВАРА МАКСИМА МАКСИМЕНКО

Маринованные кабачки

На 1 литр маринада:

Кабачки

1 л воды

3 ст. ложки сахара

3 ст. ложки 9%-ного уксуса

2 ст. ложки соли

2 зубчика чеснока

Перец горошком

Лавровый лист

Зонтики укропа

Кабачки помыть, нарезать шайбами толщиной 2 - 4 сантиметра. Подготовить маринад: в воду добавить соль, сахар, перец горошком и лавровый лист. Поместить кабачки в маринад и варить 1 - 3 минуты после закипания, затем влить уксус.

Банки и крышки предварительно простерилизовать. В подготовленные банки уложить укроп, чеснок, перец горошком и кабачки. Залить их маринадом, закатать банки.

Из кабачков вместо икры можно сделать прекрасные салаты. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

РЕЦЕПТЫ ОТ ФУД-БЛОГЕРА

Законсервировать на зиму можно также салаты из кабачков. Публикуем вкусную подборку от звезды Инстаграма - новосибирского повара Евгении Романовой.

Салат «10 негритят»

2 кг кабачков

15 средних помидоров

10 средних луковиц

1,5 стручка острого перца

Для маринада:

1 стакан воды

1 стакан сахара

1 стакан томатной пасты

2/3 стакана растительного масла

2 ст. ложки соли

Ингредиенты для маринада смешать в кастрюле, довести до кипения. Кабачки и помидоры нарезать средними кубиками, перец и лук - соломкой. Закладывать овощи в соус по очереди: сначала - кабачки, через 10 минут - лук и перец, еще через 10 минут - помидоры, которые тушатся столько же. Готовый салат разложить по простерилизованным банкам и закатать.

Законсервируем дары лета в банке. Фото: Архив "КП"

Салат «Щедрое лето»

1 кг кабачков

750 г помидоров

500 г лука

10 болгарских перцев

1/2 стакана подсолнечного масла

25 мл 70%-ного уксуса

2 ст. ложки соли

1,5 ст. ложки сахара

Овощи помыть и почистить, нарезать средними кубиками. Смешать овощи с солью, сахаром и маслом, варить 20 минут, в конце варки добавить уксус. Горячий салат разложить по простерилизованным банкам и закатать.

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