Дорвались до отпуска, супермаркетов и свиданий - как новосибирцы изменили онлайн-траты

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Все пять топовых категорий, которые еще несколько лет назад подразумевали только офлайн-продажи, а сегодня продолжают плотно закрепляться в онлайне. Сначала рост онлайн-оборотов происходил за счет отсутствия офлайн-альтернатив во время периода самоизоляции во втором квартале 2020 года, а затем - за счет появления новых удобных сервисов.

Значительнее всего приросли по количеству транзакций в онлайне туристические агентства Новосибирска - в 8,3 раза, средний чек при этом снизился на 9% до 20 600 рублей. Для россиян открылось несколько зарубежных направлений, наблюдалось значительное оживление внутреннего туризма, также сами агентства переориентировались на онлайн-общение с путешественниками. Снижение среднего чека связано, по мнению аналитиков, с недоступностью из-за ограничений дорогостоящих курортных стран.

На втором месте оказались супермаркеты - покупок стало больше в 7,2 раза, а средний чек вырос незначительно - на 5% до 1470 рублей. Ритейл за минувший год активно продвигал онлайн-заказы на сайтах и в приложениях, некоторые торговые сети дополнительно создали специальные сервисы для доставки. Новосибирцы оценили удобство онлайн-заказов, экономию времени, а зачастую и средств, благодаря специальным промокодам и скидкам.

В топ-3 категорий по популярности онлайн-платежей год к году попали сервисы знакомств - увеличение в 6,9 раза. Примечательно, что средний чек на сервисах знакомств вырос практически в два раза до 840 рублей. Также отметим, что доля женщин, пользующихся платными услугами сервисов знакомств утроилась.

Магазины одежды и обуви, которые во втором квартале 2020 года были лидерами по росту онлайн-продаж (в 7,8 раз по сравнению с первым кварталом), существенно откатились обратно в традиционный формат торговли: рост значительно замедлился и составляет во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2020 года всего 1,6 раза. В магазинах обуви наблюдается спад продаж - количество онлайн-транзакций во втором квартале 2021 года по сравнению со вторым кварталом 2021 года стало меньше на 27%. Также в обеих категориях наблюдается ощутимое снижение среднего чека: на одежду - 16% до 1550 рублей, а на обувь - 21% до 5110 рублей.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Новосибирской области. Учитывались платежные операции в первом полугодии 2020 и 2021 годов, совершенные с помощью онлайн-оплаты банковской картой, в специализированных торговых точках, работающих под соответствующими MCC-кодами.