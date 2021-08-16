Последние новости Новосибирска на 16 августа 2021 года: инвалид обвинил жену в воровстве, в гараже нашли мертвого пенсионера

Мужчина обвинил жену в воровстве. Фото: личный архив героя/Влад КОМЯКОВ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 16 августа 2021 года: обо всеп самом важном читайте в нашей подборке.

НОВОСИБИРЕЦ ОБВИНИЛ ЖЕНУ В ВОРОВСТВЕ

Новосибирец-инвалид обвинил жену в воровстве. Женщина подала заявление на развод и увезла их общих детей и вещи мужчины. Сибиряк же хочет вернуть супругу домой, нл пока компромис найти не получается.

ИНОСТРАНЕЦ ОПУБЛИКОВАЛ ВИДЕО НОВОНИКОЛАЕВСКА В ХХ ВЕКЕ

Житель Нидерландов опубликовал на своем Youtube-канале видео с кадрами Новониколаевска в XX веке. Действие в видео происходит в 1919 году. На кадрах можно увидеть людей того времени, старую железнодорожную станцию. Ролик набрал больше 14 тысяч просмотров.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПАРЕНЬ НАПАЛ НА МИГРАНТА

В Новосибирской области 17-летний парень напал с ножом на мигранта. Он хотел его убить. Сибиряк пытался задушить и порезать мужчину, но ничего не удалось. Сейчас следователи возбудили уголовное дело, а парню избрали меру пресечения в виде подписке о не выезде.

В НОВОСИБИРСКЕ В ГАРАЖЕ НАШЛИ МЕРТВОГО ПЕНСИОНЕРА

В Новосибирске нашли мертвого пенсионера в гараже. ЧП произошло в Калининском районе. Сибиряку было 73 года и предсмертной записки найдено не было. Сейчас следователи начали проверку по данному факту. После чего примут процессуальное решение.

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