Крошечный котенок довел новосибирского бизнес-тренера до суда и разорил на 300 тысяч

Чика оказалась очень шкодливой и непоседливой. Фото: предоставлено Игорем ЛАПИНЫМ.

Бизнес-тренер Игорь Лапин жил вдвоем с девушкой. Большие хоромы им были не нужны, так что снимали однешку. Зато с дорогим ремонтом, упакованную мебелью и почти в центре Новосибирска. А однажды их стало трое. Друг явился в гости с крошечным серым комочком. И оставив Игорю пушистый подарок.

Девочку назвали Чикой. И вскоре она принялась «чикать» все, что находила в квартире. Драть стулья, диван и даже посматривать на кухонный гарнитур. Хозяева журили котенка, но терпели. А куда деваться? В ответе за того, кого приручили.

Игорь Лапин и его дорогой питомец. Фото: предоставлено Игорем ЛАПИНЫМ.

А хозяйка квартиры жила по соседству. Проходила мимо и услышала странные звуки. «Кто сказал «мяу»»? – озадачилась она и пошла к Лапину с проверкой. Ну, а там – маленький серый разрушитель.

Строгая соседка ткнула пальцем в договор аренды: «домашних животных не заводить». А Игорь и спорить не стал: соглашался, подписывал, виноват. Уличив «нелегала», хозяйка объявила экстренное выдворение. Всем троим. И ладно бы, Чика со своими «удочерителями» просто пошли искать другую квартиру. Им пришлось по полной рассчитываться за эту.

- Хозяйка увидела царапки на диване и сказала, что он стоит 300 тысяч, что мы должны купить новый. И ещё 200 тысяч за подраные стулья и матрас насчитала. При этом диван из эко-кожи, дермантина, я предложил всю мебель просто перетянуть, это бы обошлось в 16 тысяч рублей, но она не согласилась, - объяснил «Комсомолке» Игорь.

Поцарапанный диван и стулья могут обойтись хозяину кошки в 300 тысяч рублей. Фото: предоставлено Игорем ЛАПИНЫМ.

С Чики взять нечего – она безработная, несовершеннолетняя и русским языком не владеет. Только жалобно мяукает и трется об ноги. А платить по счетам придется бизнес-тренеру. Он до последнего оспаривал сумму. Но разоблачительница подала на него в суд.

Там даже не стали допрашивать маленькую шкоду. И так все понятно: вот договор, вот фотографии ободранной мебели… Только сумму суд снизил. Велел выплатить пострадавшей 300 тысяч рублей, а не полмиллиона как она просила. Но кажется, даже после этого на Чику невозможно сердиться. Вы только посмотрите на эту мордочку… А решение суда Игорь сейчас обжалует.

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