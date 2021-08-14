Последние новости Новосибирска на 14 августа 2021 года: школьница родила в 16 лет, учительница заплатит за видео со стриптизом 100 тысяч рублей

Публикуем главные новости в Новосибирске. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА / соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 14 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

ШКОЛЬНИЦА РОДИЛА ОТ ДРУГА СТАРШЕГО БРАТА

В Новосибирской области 16-летняя школьница родила от друга своего брата. Парень на два года старше ее. Рассказала об этом юная мама только в полиции. Но биологический отец всячески от ребенка открещивается и говорит, что он бесплоден.

УЧИТЕЛЬНИЦА ЗАПЛАТИТ 100 ТЫСЯЧ СЕМЬЕ ШКОЛЬНИКА, КОТОРОМУ ОТПРАВЛЯЛА ВИДЕО СО СТРИПТИЗОМ

В истории педагога, влюбившейся в девятиклассника, наконец, поставлена точка. Женщина выплатит семье школьника внушительную компенсацию за ролик со стриптизом - 100 тысяч рублей. Напомним, скандал начался после того, как учительница английского языка отправила 16-летнему ученику видео с совсем непедагогичным танцем. Парень прислал ролик друзьям, а потом видео разошлось по чатам.

НОВОСБИИРЕЦ СБИЛ ТАКСУ И СБЕЖАЛ

Инцидент произошел на глазах у хозяйки собаки. Водитель несся на огромной скорости и сбил таксу: в итоге животное, попавшее под колеса, пришлось усыпить. Теперь сибирячка ищет виновника по записям с камер видеонаблюдения.

СМЕРТЕЛЬНОЕ ДТП ПОД ИСКИТИМОМ

Авария случилась в ночь на 13 августа: лишенный прав водитель «Жигулей» выехал на встречку и столкнулся с КамАЗом. 30-летний водитель легковушки скончался от полученных травм. В соцсетях появилось страшное видео с ДТП.

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