Последние новости Новосибирска на 13 августа 2021 года: чиновники требуют от многодетной семьи 2 миллиона, пенсионерка нашла больше 200 родственников

Главные новости Новосибирска за прошедший день. Фото: предоставлено героями публикации / Анна ПАШАГИНА.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 13 августа 2021 года: публикуем подборку самых важных событий за последний день.

ЧИНОВНИКИ ОТ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ ВЕРНУТЬ ПОЧТИ 2 МЛН РУБЛЕЙ

Деньги семье Антиповых выдали в администрации Искитимского района. Сертификат стоимостью почти 2 миллиона рублей предназначался на постройку дома за год и три месяца. Но из-за бумажной волокиты и пандемии сииряки так и не успели вовремя возвести дом своей мечты. Теперь чиновники подали на них в суд, требуя вернуть огромную сумму.

СИБИРЯЧКА НАШЛА РОДСТВЕННИКОВ ДО 14-ГО КОЛЕНА, ИЗУЧАЯ МАМИНУ ТЕТРАДКУ

75-летняя пенсионерка из Новосибирска имеет необычное хобби: она составляет генеалогическое древо своей семьи. Отталкиваясь от архивных документов и тетради своей матери, женщина нашла больше 200 братьев и сестер. Пенсионерка рассказала, что сподвигло ее на такие изыскания.

СИБИРЯК УШЕЛ ИЗ ГАИ, ЧТОБЫ СНИМАТЬ ВИДЕО ДЛЯ TIKTOK

27-летний новосибирец, пять лет проработав в ГАИ, вдруг оставил службу: он решил попробовать заработать в соцсетях. Однажды он записал ролик о том, как проходят будни сотрудников ДПС, и выложил в TikTok. Народу пришлось это по вкусу, и парень захотел сменить погоны на подписчиков и лайки.

НОВОСИБИРСКАЯ ФЕХТОВАЛЬЩИЦА ОБЪЯНИЛА ПОРАДЕНИЕ СБОРНОЙ НА ОЛИМПИАДЕ

Любовь Шутова, не сумевшая принять участия в олимпиаде в Токио, высказалась по поводу проигрыша российских фехтовальщиц. Шпажистку из Новосибирска в этом году оставили вне сборной, которая заняла в соревнованиях последнее место. Причина оказалась в возрасте Любови: главный тренер российской сборной по фехтованию Ильгар Мамедов причислил 38-летнюю спортсменку в разряд «ветеранов» и предпочел вместо опытных фехтовальщиц набрать команду из молодежи. Шутову этот поступок чрезвычайно возмутил.

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