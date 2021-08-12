Депутаты «Единой России» продолжают держать ремонт дорог под контролем

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Депутаты и эксперты проверили участок на пересечении улиц Геодезической и Новогодней в Кировском районе Новосибирска. Результат проверки был удовлетворительный. Однако рабочей группе все же удалось найти несколько недочетов - участки неравномерного покрытия, в которых скапливается вода, незаасфальтированные колодцы, отсутствие дорожных знаков, предупреждающих о ремонтных работах. Подрядчик пообещал устранить недочеты в кратчайшие сроки.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

- Дороги - одна из наиболее важных тем. Давно уже надо было ввести «Дорожный контроль». На каждом мониторинге при нас вырезают кусок асфальта и отправляют в лабораторию на экспертизу, чтобы оценить его качество. По ее результатам мы узнаем, насколько покрытие соответствует нормативам. Отмечу, с каждым новым выездом замечаний становится все меньше. Подрядчики понимают, что просто так сдать объект не получится и все находится под жестким контролем. В случае некачественно выполненных работ подрядчик не получит деньги, - отметил депутат Государственной Думы от «Единой России» Виктор Игнатов.

- Очевидно, что контролировать ремонт необходимо. Важно проверить, чтобы все выделенные средства были использованы в этом году, а подрядчик успел качественно выполнить полный объем работ до наступления холодного сезона, - сказал региональный координатор партийного проекта «Безопасные дороги» заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко.

Также Валерий Ильенко рассказал, что на внеплановом совещании губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил о принятом решении - выделить из федерального бюджета миллиард рублей на социальные задачи. Внушительную субсидию регион получил при поддержке депутата Государственной Думы от «Единой России» Александра Жукова. Планируется, что средства пойдут на отсыпку дорог в частном секторе, ремонт тротуаров, оборудование для школ и социальное жилье для врачей и учителей.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Напомним, что всего этим летом за счет дополнительных денег из областного бюджета планировали привести в порядок 85 участков дорог. По инициативе фракции «Единой России» город получил на ремонт магистралей дополнительные 278 миллионов рублей из регионального бюджета, но лишь при условии строгого контроля. С июля рабочая группа еженедельно проверяет объекты, на которых ведутся работы. Больше всего таких участков - 17 - в Октябрьском районе, 10 - в Кировском, 9 - в Ленинском, по 8 - в Центральном и Советском, по 7 - в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 - в Заельцовском и Дзержинском районах.