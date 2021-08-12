Впервые в России: в Новосибирске партия «Новые люди» начала процедуру отзыва мэра

Фото: партия «Новые люди».

Процесс запустила партия «Новые люди» и депутат местного горсовета Игорь Украинцев.

Вечер одиннадцатого августа выдался в Новосибирске прохладным и дождливым. Однако уже за полтора часа до начала мероприятия на площадке перед ТЦ «Стрижи» начали собираться люди. Ближе к восьми вечера, когда завершалась регистрация, стало понятно, что организаторы собрания справились с задачей собрать более тысячи человек для инициативной группы по отзыву мэра - именно столько необходимо, чтобы приступить к следующему этапу процедуры отзыва.

Фото: партия «Новые люди».

- Мы считаем, что городу нужен новый мэр. Локоть со своими подчиненными не знает городское хозяйство. Идет на поводу у не самых лучших чиновников, - заявил депутат городского совета Новосибирска Игорь Украинцев.

- Ни погода, ни сложность процедуры не помешали нам начать нашу историческую встречу. Одиннадцатое августа войдет в историю как день, когда Новосибирск показал свой истинный сибирский характер. Мы собрали более 1 100 человек для отставки мэра Новосибирска. Это уникальный город, где могут не только выбирать мэра, но и отправлять его в отставку, если он не справляется со своими обязанностями, - подчеркнула депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Дарья Карасева.

- На мероприятии были два представителя горизбиркома, заместитель председателя и член комиссии. Прокомментировать количество присутствующих людей мы не можем, это сложно определить. Зафиксировать количество подписей в день проведения мероприятия в нашу задачу тоже не входило. Подписи мы будем рассматривать уже, когда они будут нам представлены. На данном мероприятии мы присутствовали в качестве наблюдателей, чтобы убедиться, что данное мероприятие прошло. По поводу легитимности процедуры: у нас в законе прописано, что для нее необходимо провести собрание по выдвижению инициативы для дальнейшего сбора подписей. Когда нам предоставят документы, мы будем все смотреть и все проверять, как это и предусматривается законом. По самой процедуре в законе нет никаких особых требований. Уведомление нам подали в законные сроки, в нем указаны два члена инициативной группы: Украинцев Дмитрий Сергеевич и Карасева Дарья Николаевна. В уведомлении они указали вопрос повестки дня. Сейчас мы ждем от них ходатайство, в которое они включат всех представителей этой инициативной группы, приложат протокол вчерашнего собрания и укажут обоснование для запуска процедуры отзыва мэра, - прокомментировала председатель новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Краткая Тамара Геннадьевна.

Фото: партия «Новые люди».

Официальная процедура отзыва главы города сложна: сначала нужно сформировать инициативную группу из тысячи человек, затем собрать подписи 60 тысяч новосибирцев. После этого горсовет запускает референдум, и конечное решение остаётся за самими людьми.

Напомним, ранее в Новосибирске партия «Новые люди» выступила с законопроектом о возвращении прямых выборов мэров по всей России. Также партийцы вместе с представителями научного сообщества и общественниками разработали критерии оценки глав российских городов - предполагается, что этот список ляжет в основу законопроекта.