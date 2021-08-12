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Общество12 августа 2021 6:10

Интернет Билайн стал быстрее на треть даже при росте использования сети

По данным независимого исследования, проведенного порталом iPhones, скорость мобильного интернета Билайн выросла за 2 года на 36%*
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Фото: freepik.com.

Фото: freepik.com.

Вместе с этим, за прошедшие два года клиенты стали больше пользоваться мобильным интернетом. По данным компании, рост интернет-трафика по итогам 2 квартала 2021 года составил 65% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Во время пандемии клиенты стали чаще использовать видеосвязь, загружать тяжелый контент, смотреть фильмы в HD-качестве. Компания анализирует тренды и запросы клиентов и заранее проводит необходимые работы. По итогам 1 полугодия общее количество базовых станций 4G выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На протяжении нескольких лет Билайн постоянно наращивает количество базовых станций, в итоге сеть 4G за 3,5 года увеличилась в 3 раза. Крупные инвестиции в сеть дают эффект, и скорость мобильного интернета растет параллельно с ростом потребления цифровых сервисов.

Так в Новосибирске за последние 2 года сеть 4G выросла больше чем в 2 раза, а скорость мобильного интернета в среднем увеличилась на 25%. Чтобы убедиться в качестве связи, новые абоненты в Новосибирской области могут тестировать мобильный интернет 4G бесплатно целую неделю. По 30 сентября 2021 года приобретая новый номер с тарифом «Близкие люди 2» или «Близкие люди 3» , абоненты получают 7 дней пользования пакетами услуг, включёнными в тариф, без оплаты**.

Рост скоростей передачи данных - это результат комплексного подхода компании к развитию сети. Вместе с количественным расширением сети Билайн внедряет новые технологии. Например, благодаря технологии SON (Self Optimized Networks) клиенты могут пользоваться надежной связью в пиковые часы нагрузки, быстро устанавливать соединение, слышать чистый звук при разговоре, без разрывов говорить по телефону и смотреть фильмы в поездке. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов. Технология внедрена уже в половине областей страны, и их количество будет увеличиваться.

Пропускную способность сети 4G также увеличило перераспределение частот и оптимизация работы сети. Благодаря проведенному рефармингу диапазона 1800 интернет-контент стал легче загружаться: фотографии, видеоролики, аудиотреки, web-страницы теперь еще быстрее попадают в смартфоны клиентов по более широким каналам. Это сравнимо с увеличением полос движения на дороге, благоприятно влияющей на скорость перемещения. В 1-ом полугодии работы были выполнены в 16 филиалах, например, в Абакане, Омске, Томске, Приморском крае и других городах и регионах.

Компания продолжает реализовывать масштабные проекты в интересах своих клиентов. Ранее Билайн обеспечил покрытие в московском метро, первым в столице полностью перевел диапазон 2100 из 3G в сеть 4G, что позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета, увеличил мощность собственного центра обработки данных в три раза и для увеличения надежности сети и ускорения реакции на запросы клиентов трансформировал операционную модель управления сетью. Также компания планирует в 2021 году внедрить технологию VoLTE на новой платформе в регионах России. Технология VoLTE передает голос через сеть LTE, что значительно улучшает качество звука и ускоряет соединение с собеседником.

Self Optimized Network - самооптимизирумая сеть.

*Исследование проводилось среди 4 операторов РФ на основании данных анализа Speedtest Custom компании OOKLA в период с 01 июня 2021 по 22 июня 2021 г.

Результаты исследования за 2021 год

https://www.iphones.ru/iNotes/my-nashli-samogo-bystrogo-operatora-v-rossii-rezultat-vpechatlyayushchiy-06-23-2021

Результаты исследования за 2019 год

https://www.iphones.ru/iNotes/nayden-samyy-luchshiy-mobilnyy-internet-v-rossii-08-16-2019

** Стоимость подключения акции - 0. При покупке нового номера оплачивается сумма стартового баланса, которая зачисляется на счёт абонента и используется в дальнейшем для оплаты услуг связи. Размер стартового баланса в разных офисах продаж может отличаться. Стоимость первых 7 дней - 0. С 8 дня посуточно будет списываться абонентская плата согласно условиям обслуживания на выбранном тарифе. Предложение доступно абонентам Билайн предоплатной системы расчётов и физическим лицам, купившим новый номер на сайте или в офисе Билайн. Акция недоступна при покупке eSIM.

Интернет Билайн стал быстрее на треть даже при росте использования сети
По данным независимого исследования, проведенного порталом iPhones, скорость мобильного интернета Билайн выросла за 2 года на 36%
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