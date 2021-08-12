Интернет Билайн стал быстрее на треть даже при росте использования сети

Фото: freepik.com.

Вместе с этим, за прошедшие два года клиенты стали больше пользоваться мобильным интернетом. По данным компании, рост интернет-трафика по итогам 2 квартала 2021 года составил 65% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

Во время пандемии клиенты стали чаще использовать видеосвязь, загружать тяжелый контент, смотреть фильмы в HD-качестве. Компания анализирует тренды и запросы клиентов и заранее проводит необходимые работы. По итогам 1 полугодия общее количество базовых станций 4G выросло на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. На протяжении нескольких лет Билайн постоянно наращивает количество базовых станций, в итоге сеть 4G за 3,5 года увеличилась в 3 раза. Крупные инвестиции в сеть дают эффект, и скорость мобильного интернета растет параллельно с ростом потребления цифровых сервисов.

Так в Новосибирске за последние 2 года сеть 4G выросла больше чем в 2 раза, а скорость мобильного интернета в среднем увеличилась на 25%. Чтобы убедиться в качестве связи, новые абоненты в Новосибирской области могут тестировать мобильный интернет 4G бесплатно целую неделю. По 30 сентября 2021 года приобретая новый номер с тарифом «Близкие люди 2» или «Близкие люди 3» , абоненты получают 7 дней пользования пакетами услуг, включёнными в тариф, без оплаты**.

Рост скоростей передачи данных - это результат комплексного подхода компании к развитию сети. Вместе с количественным расширением сети Билайн внедряет новые технологии. Например, благодаря технологии SON (Self Optimized Networks) клиенты могут пользоваться надежной связью в пиковые часы нагрузки, быстро устанавливать соединение, слышать чистый звук при разговоре, без разрывов говорить по телефону и смотреть фильмы в поездке. В этом помогает искусственный интеллект, который адаптирует параметры сети под индивидуальные запросы клиентов. Технология внедрена уже в половине областей страны, и их количество будет увеличиваться.

Пропускную способность сети 4G также увеличило перераспределение частот и оптимизация работы сети. Благодаря проведенному рефармингу диапазона 1800 интернет-контент стал легче загружаться: фотографии, видеоролики, аудиотреки, web-страницы теперь еще быстрее попадают в смартфоны клиентов по более широким каналам. Это сравнимо с увеличением полос движения на дороге, благоприятно влияющей на скорость перемещения. В 1-ом полугодии работы были выполнены в 16 филиалах, например, в Абакане, Омске, Томске, Приморском крае и других городах и регионах.

Компания продолжает реализовывать масштабные проекты в интересах своих клиентов. Ранее Билайн обеспечил покрытие в московском метро, первым в столице полностью перевел диапазон 2100 из 3G в сеть 4G, что позволило увеличить среднюю скорость мобильного интернета, увеличил мощность собственного центра обработки данных в три раза и для увеличения надежности сети и ускорения реакции на запросы клиентов трансформировал операционную модель управления сетью. Также компания планирует в 2021 году внедрить технологию VoLTE на новой платформе в регионах России. Технология VoLTE передает голос через сеть LTE, что значительно улучшает качество звука и ускоряет соединение с собеседником.

Self Optimized Network - самооптимизирумая сеть.

*Исследование проводилось среди 4 операторов РФ на основании данных анализа Speedtest Custom компании OOKLA в период с 01 июня 2021 по 22 июня 2021 г.

Результаты исследования за 2021 год

https://www.iphones.ru/iNotes/my-nashli-samogo-bystrogo-operatora-v-rossii-rezultat-vpechatlyayushchiy-06-23-2021

Результаты исследования за 2019 год

https://www.iphones.ru/iNotes/nayden-samyy-luchshiy-mobilnyy-internet-v-rossii-08-16-2019

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