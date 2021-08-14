В Новосибирске объявили о старте онлайн-викторины «Дальневосточная Победа»

Областная онлайн-викторина «Дальневосточная победа» пройдёт с 23 августа по 17 сентября. Фото предоставлено ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».

Праздник 9 Мая знают все, мы привыкли его отмечать как День Победы в Великой Отечественной войне. Но продолжением этой майской победы, окончательной точкой в кровопролитной Второй мировой войне 1939 - 1945 годов стала победа над Японией, которую называют Дальневосточной Победой.

Вспомнить об этом важнейшем событии предлагает ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания». Эксперты центра с 23 августа по 17 сентября проводят областную онлайн-викторину «Дальневосточная Победа», посвященную окончанию Второй мировой войны, где любой желающий может дистанционно проверить свои знания по отечественной и мировой истории.

«ЖДЕМ ВСЕХ!»

Викторину проведут с учетом возраста ее участников:

- до 13 лет;

- от 14 до 18 лет;

- от 19 до 35 лет;

- от 36 лет и старше.

- По опыту прошлых лет скажу, что самыми активными были группы до 18 лет и от 36 лет и старше. Всего в прошлом году в подобной викторине приняли участие свыше 15 тысяч человек, она прошла в 35 регионах России. В этом году мы подготовили интересные вопросы и также ждем всех, кто хочет проверить свои знания по важнейшему периоду нашей истории, - говорит эксперт ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» Роман Тощаков.

Участие в викторине - бесплатное, нужно лишь подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 17 сентября. Ссылку для прохождения викторины можно найти на официальном сайте организатора и в официальной группе организатора ВКонтакте.

В викторине 25 вопросов с несколькими вариантами ответов, правильный - только один. Все вопросы связаны с хронологией событий «Дальневосточной Победы», военными операциями, командующими войсками, итогами последней и крупнейшей кампании Второй мировой войны. Поучаствовать в онлайн-викторине можно в любое время с 23 августа по 17 сентября 2021 года.

КОГДА ОБЪЯВЯТ РЕЗУЛЬТАТЫ

После прохождения викторины каждый получит диплом участника в электронном виде. Победителей определят в каждой из четырех возрастных групп. При этом будут учитывать баллы за правильные ответы, время, за которое участник ответит на все вопросы, и правильность заполнения заявки. В каждой возрастной группе среди победителей при помощи генератора случайных чисел определят пять призовых мест. Результаты викторины опубликуют 27 сентября 2021 года в официальной группе ВКонтакте Центра патриотического воспитания НСО. После публикации результатов викторины можно будет скачать диплом участника, победителям дипломы вышлют на указанные при регистрации электронные адреса.

СПРАВКА «КП»

В феврале 1945 года на Ялтинской конференции СССР подписал с союзниками соглашение, где обязался к концу лета стянуть свои войска к сухопутным границам Дальнего Востока. А после - начать наступление на Квантунскую армию.

8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии, а 9 августа началась Маньчжурская наступательная операция. Фронт дальневосточной операции тянулся от Охотского моря до Восточной Сибири. После окончания боев в Европе Советский Союз перебросил на Дальний Восток все человеческие и технические силы. Советские бойцы преодолели сотни километров через Хинганский хребет и пустыню Гоби.

В кратчайшие сроки советские войска сломили сопротивление Квантунской армии и вышли к рубежам на берегах Желтого моря. Маньчжурскую операцию Красной армии считают одной из самых успешных в истории Второй мировой войны. Союзники по антигитлеровской коалиции предполагали, что на бои в Маньчжурии уйдет не меньше года. Но советские войска разгромили японцев меньше чем за месяц.

По словам историков, существовал утвержденный японским командованием план бактериологической войны против СССР.

2 сентября на борту линкора «Миссури» был подписан акт о капитуляции Японии. Советский Союз в результате этой победы вернул все потери, понесенные в войне 1904 - 1905 годов, и Южные Курилы, которые были уступлены Японии в 1855 году.

В России в Федеральный закон «О днях воинской славы и памятных датах России» в апреле 2020 года внесли памятную дату и прописали 3 сентября как День окончания Второй мировой войны (1945 год).

Символом окончательного разгрома Японии, последнего союзника нацистской армии, стала муаровая ленточка медали «За победу над Японией».