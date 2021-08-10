Оперативный персонал АО «РЭС» готов к реагированию во время неблагоприятных погодных условий

Фото предоставлено пресс-службой АО «РЭС».

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в Новосибирской области во второй половине дня 10 августа и сутки 11 августа ожидаются дожди, местами сильные и очень сильные, ливни, грозы, град. Усиление ветра до 20 м/с.

В связи с этим оперативный персонал акционерного общества «Региональные электрические сети» переведен в режим повышенной готовности к устранению возможных нарушений в работе объектов электросетевого хозяйства.

На круглосуточном дежурстве будут находиться более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением. При необходимости проведения ремонтно-восстановительных работ в любое время в целом на территории Новосибирской области могут быть дополнительно привлечены около 200 бригад и более 250 единиц техники, в том числе специализированной.

Визуальное определение повреждений в сложных метеоусловиях крайне затруднено, поэтому аварийной бригаде может потребоваться некоторое время для обнаружения конкретного места повреждения и выполнения самих работ. В любом случае энергетиками будут предприниматься все необходимые меры для скорейшего восстановления электроснабжения потребителей.

По вопросам устранения последствий неблагоприятных погодных условий налажено взаимодействие между АО «РЭС» и Главным управлением МЧС России по Новосибирской области, органами власти, администрациями и муниципальными образованиями.

Оперативную информацию обо всех отключениях электроснабжения и предполагаемых сроках их устранения можно уточнить:

- на официальном сайте АО «РЭС» www.eseti.ru в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где реализована возможность адресного поиска;

- по телефонам оперативно-диспетчерских служб филиалов компании;

- в аварийной службе УК или ТСЖ (телефоны указаны на информационных стендах в подъездах);

- в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и на сайте 051.novo-sibirsk.ru;

- в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области;

- в сельской или районной администрации.

Кроме того, на официальном сайте АО «РЭС» функционирует раздел-памятка «Что делать при отключении электроэнергии?», где подробно описывается порядок действий в случае прекращения электроснабжения. Рекомендуем распечатать ПАМЯТКУ и хранить в доступном месте.

АО «РЭС» напоминает всем потребителям, что во время неблагоприятных погодных условий необходимо быть внимательным при нахождении на улице. Пребывание в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства смертельно опасно.

Обнаружив оборванные или касающиеся элементов опор провода, открытые или поврежденные двери трансформаторных подстанций и другие неполадки в электрических сетях, немедленно сообщите о них по телефону, указанному на ближайшей к месту повреждения подстанции (ТП), либо по телефону 112.