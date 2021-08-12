Последние новости Новосибирска на 12 августа 2021 года: в селе избили семью фельдшера, блогер вступилась за избитых анимешников

Публикуем главные новости за прошедший день. Фото: Юлия Пыхалова/Виктор Гусейнов/соцсети

Мы собрали последние новости Новосибирска на 12 августа 2021 года: о самых важных событиях города читайте в нашей подборке.

ИЗ-ЗА КАРАНТИНА В ПРОДУКТОВОМ МАГАЗИНЕ ИЗБИЛИ СЕМЬЮ ФЕЛЬДШЕРА

В продуктовом магазине в Тогучинском районе работала продавец с положительным тестом на коронавирус. В небольшом поселке об этом сразу стало известно: новость дошла до фельдшера, которая обратилась в больницу с просьбой закрыть магазин на карантин. Но это обернулось для семьи фельдшера кошмаром: женщину и ее супруга избили сыновья владельца магазина, который из-за карантина понес убытки.

БЛОГЕР-МИЛЛИОННИК ВСТУПИЛАСЬ ЗА АНИМЕШНИКОВ, КОТОРЫХ ИЗБИЛИ НА НАБЕРЕЖНОЙ

Блогер Лисса Авеми поддержала подростков, которых на выходных избили на Михайловской набережной. Напомним, толпа взрослых мужчин напала на компанию школьников-фанатов аниме, которые устроили сходку. Теперь в деле разбирается полиция.

УЧИТЕЛЬНИЦУ, КОТОРАЯ ОТПРАВИЛА УЧЕНИКУ ВИДЕО СО СВОИМ СТРИПТИЗОМ, МОГУТ ЛИШИТЬ СВОБОДЫ

История с педагогом, отправившей школьнику видео со стриптизом, близится к развязке. Теперь женщину ждет суд, ей вменяют 135 статью УК РФ — «Развратные действия», ей грозит тремя годами лишения свободы. Учительница хочет пойти на мировую, выплатив компенсацию: мама подростка требует не менее 100 тысяч рублей.

СЕМИКЛАССНИЦА-ГАРМОНИСТКА ИЗ НОВОСИБИРСКА ПОКОРИЛА YOUTUBE

Новосибирская школьница Динара Вдовина, играющая на гармони, прославилась на YouTube — ее ролики собирают сотни тысяч просмотров, а потомки русских эмигрантов присылают подарки из Австрии и Швейцарии. Девочка ездит на европейские фестивали, а среди ее фанатов — Гарик Сукачев.

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