Последние новости Новосибирска на 11 августа 2021 года: жена опозорила мужа-алиментщика, подростка-инвалида затравили подписчики

Рассказываем о главных событиях в Новосибирске за последний день. Фото: личный архив / www.instagram.com/dikii.official/

Мы собрали последние новости Новосибирска на 11 августа 2021 года: публикуем подборку самых важных событий за прошедший день.

МУЖ, ЗАДОЛЖАВШИЙ АЛИМЕНТЫ, ОБИДЕЛСЯ НА ПОСТ ЖЕНЫ

Женщина написала о своем экс-супруге в соцсетях, выставив его в самом неприятном свете. Распутник, должник и семейный тиран - так она охарактеризовала бывшего, предостерегая девушек встречаться с ним. Мужчина, узнав об этом, подал заявление в полицию. Он намерен разбираться только через суд.

НА ПОДРОСТКА-ИНВАЛИДА, КОТОРОМУ МОРГЕНШТЕРН ПОДАРИЛ НОВУЮ КОЛЯСКУ, ОПОЛЧИЛИСЬ ХЕЙТЕРЫ

15-летний Тимур Андрюшин из Новосибирска выложил в свой инстаграм фото со своим кумиром Алишером Моргенштерном, снабдив подписью "На этом фото денег больше чем во всей твоей жизни". До этого рэпер подарил мальчику новую инвалидную коляску с премии Муз-ТВ. Но подписчики не оценили слова Тимура и засыпали его гневными комментариями.

НА ПЕРВОМАЙКЕ НАШЛИ УЖА

Змея ползала в траве прямо у частных домов, возле проезжей части. Возможно, уж домашний и от кого-то сбежал или выполз из леса - и тут же стал звездой, прохожие ринулись снимать его на камеры мобильных.

СИБИРЯКИ СПАСЛИ СТРИЖА

Птица попала в беду в поселке Краснообск Новосибирской области: стриж запутался на козырьке балкона квартиры на четвертом этаже. Вызволять пернатого пришлось спасателям: его передали в орнитологический клуб.

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