Магнитные бури в сентябре 2021 года: даты вспышек на Солнце, советы врачей и астрологов

Метеочувствительные люди почувствуют себя уставшими и подавленными. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Магнитные бури в сентябре 2021 года ожидаются в середине месяца: ученые назвали даты вспышек на Солнце: 10, 13, 16 и 22-го числа. В эти дни нелегко будет людям с повышенной метеочувствительностью: мужчины могут страдать от общего ухудшения здоровья и головной боли, а женщины — от слабости, вялости, потери аппетита, апатии и бессонницы.

Медики советуют во время магнитных бурь контролировать давление и при одобрении врача принимать более сильные дозы препаратов.

На человека также негативно может повлиять Луна в некоторые дни. Фото: Влад КОМЯКОВ

Астрологи же говорят, что опасаться вспышек на Солнце не стоит. А вот второе небесное светило, Луна, вполне может негативно повлиять на человека.

— Многие люди проявляют чувствительность к активности Солнца, а также зависят от фаз Луны. Прежде всего они могут включать в себя так называемые «сатанинские» дни. К ним относятся 6, 9, 11 и 20 сентября. Влияние Луны в эти дни особенно очевидно: люди более склонны к вспышкам гнева и повышенной эмоциональности. Необходимо проявлять осторожность при работе с агрессивными средами, острыми предметами и при вождении автомобиля. Не стоит злоупотреблять алкоголем, вступать в конфликты и начинать новый бизнес. Из этих искр может разгореться пламя! — предупреждает новосибирский астролог Елена Альмах.

Будьте особенно внимательны на дороге! Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Мужчины первую половину сентября будут немного занудны, во второй половине придут к равновесию и потянутся к прекрасному. Женщин до 10 сентября сложно будет вывести из равновесия — они будут дипломатичны и рассудительны, с 11 сентября станут еще более привлекательными и слегка стервозными.

— Период, когда Солнце находится в знаке Весов (с 23 сентября в этом году), благоприятен для заключения брака, но день лучше подобрать исходя из личного гороскопа, — говорит астролог.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.