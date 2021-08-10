Последние новости Новосибирска на 10 августа 2021 года: Моргенштерн подарил подростку-инвалиду коляску, анимешников избили на набережной

Главные новости на 10 августа. Фото: предоставлено Тимуром Андрюшиным / предоставлено очевидцами.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 10 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях за минувший день читайте в наше йподборке.

МОРГЕНШТЕРН ПОДАРИЛ КОЛЯСКУ ИНВАЛИДУ

Рэпер Алишер Моргенштерн подарил 15-летнему Тимуру Андрюшину, инвалиду-колясочнику из Новосибирска, новое инвалидное кресло взамен старого, которое часто ломалось. Подарок довольно символичный: Моргенштерн пару месяцев назад шокировал публику, появившись в этом кресле на красной дорожке, а теперь вручил его мальчику, который давно фанатеет от творчества музыканта.

АНИМЕШНИКА ИЗБИЛИ ИЗ-ЗА ЧЕЛКИ

В воскресенье на Михайловской набережной произошла потасовка: встречу подростков-любителей аниме сорвала компания, которая начала драку с ребятами. Особенно сильно досталось 17-летнему парню с окрашенной черно-белой челкой: его приняли за представителя ЛГБТ, это и стало поводом для побоев.

ФРОНТОВИКУ ПОДАРИЛИ ЖИЛЬЕ

Сертификат почти в два миллиона рублей вручили 95-летнему ветерану, которого месяц назад выгнали из квартиры родственники его покойной жены. История получила огромный резонанс и дошла до городской администрации, в которой участнику ВОВ помогли решить вопрос с жильем.

ПОТЕРЯННУЮ СОБАКУ НАШЛИ ЧЕРЕЗ ГОД

Необычная история произошла с тойтерьером Молли: 10 месяцев назад она потерялась во время прогулки, а нашлась уже в другой семье. Правда, на новом месте собаке пришлось непросто: ее долго не выводили на улицу, а дети обращались с ней, как с игрушкой. Благодаря чуду прежняя хозяйка отыскала свою питомицу..

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