Партия «Новые люди» на Сахалине поддержала дополнительные меры поддержки детей-сирот

Фото: партия «Новые люди».

На встрече присутствовали представители администрации областного центра и министерства образования региона.

Не все выпускники детских домов могут вовремя получить положенную им жилплощадь. Задержка может составлять полгода и более. Причины могут быть разные: задержка поступления средств из федерального бюджета в регион, несвоевременное доведение их до муниципалитетов, проблемы с приобретением жилья. Часто на рынке нет необходимого количества квартир, соответствующих нужным параметрам и стоимости.

На заседании рабочей группы глава регионального отделения партии «Новые люди» в Сахалинской области Роман Веденеев отметил, что важно не только разобраться в причинах подобных задержек, но и предусмотреть компенсацию аренды жилья для детей-сирот.

Фото: партия «Новые люди».

- Даже при полном и своевременном финансировании может случиться так, что в продаже не будет нужных квартир, и людям снова придётся ждать положенного им от государства жилья. На случай подобных задержек у нас должен быть порядок, по которому мы сможем компенсировать выпускающимся из детских домов аренду жилья на этот период, чтобы они не имели проблем с жильём, даже временно, независимо от обстоятельств, - обосновал свою позицию Роман Веденеев.

Итогом рабочей группы стало обращение в правительство региона с инициативой введения субсидии для компенсации затрат на аренду жилья для детей-сирот, выпускающихся из детских домов, до момента получения ими жилья.