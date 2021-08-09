Виктор Игнатов взял под контроль строительство детского сада в Кировском районе

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- Наш район довольно большой и перспективный. Мы уже давно заселились и знаем, что здесь много молодых семей с детьми. В каждом доме проживают примерно 15 - 20 ребятишек, а детский сад всего один, и он переполнен. Моему ребенку три года, мы очень ждем этот садик и благодарны, что его строят, - поделилась Ольга Лайко, молодая мама, жительница Кировского района.

Новый детский сад на улице Шевелева рассчитан на 265 мест и существенно поможет снизить социальную нагрузку на уже действующий в районе детский сад. Однако сейчас родителей, живущих в микрорайоне, волнует один вопрос: а откроет ли детский сад свои двери в этом году?

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- На территории микрорайона Просторный это будет второе детское дошкольное учреждение, но сегодня мы поняли, что оно рискует не открыться. Строители оказались заложниками ситуации, так как в мае финансирование было прекращено, и нам предстоит еще разобраться, с чем это было связано. На данный момент мы видим, что процесс строительства еще не завершен - не готовы внешние сети, не установлены системы вентиляции и кондиционирования, отсутствует система пожарной безопасности. Все эти системы нуждаются в доработке. Сейчас перед нами стоит вопрос: либо ставить объект в консервацию на зиму, либо стараться форсированными темпами закончить его до декабря. Строители говорят, если финансирование откроется и будет ритмичным и обильным, то они смогут завершить объект в срок, - рассказала член общественного совета партийного проекта «Городская среда» Наталья Багрова.

Особое внимание строительству и реконструкции социальных объектов в Кировском районе уделяют из-за наиболее напряженной ситуации с местами в школах и детских садах по сравнению с другими районами Новосибирска. Район активно строится, развивается, увеличивается число жителей, и детей становится больше.

Фото предоставлено пресс-службой НРО партии «Единая Россия».

- По словам подрядчика, финансирование прекратилось в мае. Строители продолжают благоустраивать территорию, но основные работы, которые нужно завершить до наступления холодного сезона, не осуществляются. Я инициирую в мэрии совещание с подрядными организациями, с управлением капитального строительства и профильным департаментом мэрии, чтобы реанимировать и контролировать процесс строительства, - прокомментировал ситуацию депутат Государственной Думы от «Единой России» Виктор Игнатов.

Напомним, что в 2020 году в Новосибирской области был снижен дефицит в дошкольных образовательных учреждениях на 3200 мест, сдано 16 новых детских садов, ввод новых объектов образования в регионе продолжается. В 2021 году было запланировано создание порядка 1800 мест для дошкольников, что позволит еще сократить дефицит мест и закрыть вопрос обеспеченности детскими садами детей в возрасте от 3 до 7 лет.