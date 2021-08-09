Последние новости Новосибирска на 9 августа 2021 года: новосибирец устроил спектакль на фонаре, сибиряки вычислили педофила

Последние новости на 9 августа 2021 года. Фото: предоставлены героями публикации
Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 августа 2021 года: читайте в нашей подборке о главных событиях в городе.
ФОНАРЬ ВМЕСТО СЦЕНЫ
Новосибирец устроил спектакль на фонаре перед оперным театром. Он декламировал стихи и пел, публике понравилось. Затем артиста забрали в отделение полиции: ему грозит штраф.
ЗАРЕЗАЛИ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ
Жители общежития на улице Державина обнаружили лужи крови на детской площадке. Оказалось, что молодой новосибирец поссорился с 54-летним соседом по общежитию, взял нож и зарезал оппонента. Прохожий пытался разнять драку, но тоже попал под горячую руку.
КОЛПАЧКИ ДЛЯ ТИК-ТОКА
Дети вновь скручивают колпачки с колес машин: водитель в городе Болотное заснял видео, как двое ребят снимают колпачки с его внедорожника. Появился и еще новый тренд, от которого водители в бешенстве: прыгать на капот авто.
ЧЕГО СТЕСНЯТЬСЯ?
Сибирячка Алиса Арефьева сделала самый откровенный косплей за один вечер. Сшила открытое платье как у богини любви Афродиты и устроила фотосессию. Поклонники и фотограф были в восторге.
НОВОСИБИРЦЫ ВЫЧИСЛИЛИ ПЕДОФИЛА
Два друга вышли на след педофила в нонимном чате, прикинувшись 15-летней девочкой Он стал им слать порнографию, а потом признался, что впервые надругался над ребенком более 10 лет назад.
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