Последние новости Новосибирска на 9 августа 2021 года: новосибирец устроил спектакль на фонаре, сибиряки вычислили педофила

Последние новости на 9 августа 2021 года. Фото: предоставлены героями публикации

Мы собрали последние новости Новосибирска на 9 августа 2021 года: читайте в нашей подборке о главных событиях в городе.

ФОНАРЬ ВМЕСТО СЦЕНЫ

Новосибирец устроил спектакль на фонаре перед оперным театром. Он декламировал стихи и пел, публике понравилось. Затем артиста забрали в отделение полиции: ему грозит штраф.

ЗАРЕЗАЛИ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Жители общежития на улице Державина обнаружили лужи крови на детской площадке. Оказалось, что молодой новосибирец поссорился с 54-летним соседом по общежитию, взял нож и зарезал оппонента. Прохожий пытался разнять драку, но тоже попал под горячую руку.

КОЛПАЧКИ ДЛЯ ТИК-ТОКА

Дети вновь скручивают колпачки с колес машин: водитель в городе Болотное заснял видео, как двое ребят снимают колпачки с его внедорожника. Появился и еще новый тренд, от которого водители в бешенстве: прыгать на капот авто.

ЧЕГО СТЕСНЯТЬСЯ?

Сибирячка Алиса Арефьева сделала самый откровенный косплей за один вечер. Сшила открытое платье как у богини любви Афродиты и устроила фотосессию. Поклонники и фотограф были в восторге.

НОВОСИБИРЦЫ ВЫЧИСЛИЛИ ПЕДОФИЛА

Два друга вышли на след педофила в нонимном чате, прикинувшись 15-летней девочкой Он стал им слать порнографию, а потом признался, что впервые надругался над ребенком более 10 лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новосибирец залез на фонарь у оперного театра и устроил спектакль

Мужчина дочитал стихи и угодил в полицию (подробнее)

Новосибирец, которого сосед по общежитию ударил ножом на детской площадке, умер

Следователи предъявили нападавшему обвинения в убийстве (подробнее)

Сибиряк ищет родителей подростков-тиктокеров, скрутивших колпачки с его внедорожника

Юные блогеры сбежали после своей выходки (подробнее)

Новосибирские спасатели освободили застрявшего в батарее кота

Ради этого пришлось разрезать батарею (подробнее)

Свои или силиконовые: соцсети взбудоражил очень откровенный наряд сибирской косплеерши

Фотограф был в восторге от фотосета и назвал это «лучшей работой в мире» (подробнее)