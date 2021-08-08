Последние новости Новосибирска на 8 августа 2021 года: поэт рассказал, как выживал в лесу, а зоозащитники ищут хозяина кошке-удивляке

У этого котенка постоянно удвиденный взгляд. Фото: vk.com/id11364052

Мы собрали последние новости Новосибирска на 8 августа 2021 года: обо всем самом важном - в нашем материале.

В НОВОСИБИРСКЕ ИЩУТ ХОЗЯИНА ВЕЧНО УДИВЛЕННОМУ КОТЕНКУ

Зоозащитница Наталья Зимогляд выложила в сеть фотографии котенка, которому нужны хозяева.

Молодую кошку зовут Василисой, ей идет только третий месяц. У животного – необычная особенность: мордочка словно выражает глубокое удивление. Котенок словно спрашивает «ого, а что это?»

«НЕ ЕЛ, НОЧЕВАЛ НА ДЕРЕВЕ»: 81-ЛЕТНИЙ ПОЭТ ВЫЖИЛ, ПРОПАВ НА ДВОЕ СУТОК В СИБИРСКОМ ЛЕСУ

Поэт Иван Семенович Зайцев отправился в лес на прогулку. И заблудился.

Пришлось подключаться полиции.

«Ушел в лес за грибами и не вернулся. С собой имеет сотовый телефон. Находится на связи, поясняет, что находится в лесу, определить свое местоположение не может», - записала данные дежурная часть.

Подключились и волонтеры. Но спустя почти двое суток пенсионер выбрался сам.

«ПАПА, ТАМ КОСТЬ ТОРЧИТ»: ЖИТЕЛЬ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 15 ЛЕТ СОБИРАЕТ ОСТАНКИ МАМОНТА

Кто-то ходит летом за грибами, кто-то – на рыбалку. А этот человек периодически выходит на поиски мамонта и по кусочкам собирает его.

Место, где «охотится» на древнего зверя Сергей Скоморощенко – деревня Новый Шарап в Ордынском районе. Необычное увлечение возникло у сельчанина лет пятнадцать назад. За такое хобби – спасибо дочери.

- Ей было лет семнадцать. Вместе с молодым человеком пошла гулять на берег. И бежит оттуда: «Папа, там торчит кость мамонта, пойдем вытаскивать», - говорит Сергей и показывает журналистам КП-Новосибирск свое богатство.

Сергей Скоморощенко находит зубы, позвонки, другие кости. Фото: Виктория МИНАЕВА

ПОД НОВОСИБИРСКОМ ШКОЛЬНИК ЧЕРЕЗ ОКНО СБЕЖАЛ ИЗ РЕАНИМАЦИИ

Необычный инцидент произошел в Мошковском районе. Из реанимации решил сбежать пациент – юноша, которого положили в больницу с сахарным диабетом.

Причины, по которым 17-летний больной вздумал дать деру, не известны. Но учитывая, что он состоит на учете в полиции, можно не искать большой логики в действиях этого парня.

Десятиклассник не нашел ничего лучшего, чем покинуть палату через окно. Но приземление оказалось неудачным – школьник переломал ноги.

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