Новосибирцы вычислили педофила, прикинувшись 15-летней девочкой в чате

Парни в переписке прикинулись школьницей.

Двое друзей – Илья и Иван* - решили пообщаться с незнакомцами в анонимном интернет-чате ради шутки. Представились 15-летней девочкой, стали переписываться с парнями. Но они и представить не могли, чем обернется их эксперимент.

- Нам стал писать мужчина, которому около 39 лет, представился Сашей. Начал просить прислать ему откровенное видео, - рассказали КП-Новосибирск ребята. – А потом и от себя видео скинул с детской порнографией, которую, как сказал, сам снимал. Мы вообще в шоке были, не ожидали такого.

Педофил признался, что первой его жертвой стала 12-летняя девочка: над ней он надругался более 10 лет назад. И с тех пор он не останавливался:

- По словам этого мужчины, ему никакого наказания за девочку не было, он и дальше продолжил развращать детей.

При этом со стороны его жизнь казалась вполне обычной.

- Он сказал, что женат, у жены есть дочка от первого брака. Хочется верить, что ничего страшного он с ней не сотворил, - переживают парни.

Чтобы были хоть какие-то зацепки, по которым педофила можно было бы вычислить, парни уговорили его пообщаться в Телеграме.

- Там он продолжил нам слать откровенные видео, а мы в ответ пригрозили ему написать в полицию.

В ответ на это педофил стер переписку с парнями, но юристы говорят, что все равно надо писать заявление в полицию.

- Они уже по ip-адресу вычислят человека и проведут проверку: самим парням больше ничего выяснять не нужно, главное, все материалы передать в полицию, - объясняет адвокат Михаил Спиридонов. – Полицейские сами проведут проверку и вычислят того человека.

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