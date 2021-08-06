Последние новости Новосибирска на 6 августа 2021 года: женщина выбросила ребенка из окна, осенью подорожает аренда

Женщина не хотела отдавать ребенка полиции. Фото: соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 6 августа 2021 года: обо всем, что произошло в городе, читайте в нашей подборке.

МАТЬ ВЫБРОСИЛА СЫНА ИЗ ОКНА

Инцидент произошел вечером 5 августа на улице Дачная. Как стало известно «КП-Новосибирск», в квартиру к пьяной 32-летней женщине, матери годовалого мальчика, пришли полицейские. Они предложили ей проехать с ними в отдел, но сибирячка начала дебоширить и сбежала от полиции в чужую незапертую квартиру, из окна которой попыталась выбраться вместе с сыном, но в итоге мальчик упал на землю. Малышу оказывают помощь врачи, женщину задержали полицейские.

БАСТРЫКИН ВЗЯЛ НА КОНТРОЛЬ ДЕЛО С ИЗБИТЫМ МАЛЬЧИКОМ

Глава СК России взял под контроль ситуацию с 7-летним мальчиком, которого сильно избил отчим. Сейчас ребенка изъяли из семьи, он в реабилитационном центре, а в отношении отчима возбудили два уголовных дела.

ОСЕНЬЮ ПОДОРОЖАЮТ АРЕНДА И АВТО

Эксперты рассказали о том, на что новосибирцам придется потратить больше предстоящей осенью. Нужно быть готовым к тому, что подорожает аренда квартир и авто, но зато цены на бензин не изменятся.

НЕВИДИМЫЙ «ОХОТНИК»

Самолет «Охотник» - это одна из самых современных военных разработок: он малозаметен для радаров и не нуждается в пилоте. Министр обороны Сергей Шойгу предложил заключить контракт на их производство с заводом имени Чкалова.

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