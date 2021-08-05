Первый дом ЖК «Акация на Лежена» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

ЖК «Акация на Лежена». Фото: пресс-служба ДК «Акация».

За время работы на строительном рынке ДК «Акация» зарекомендовала себя компанией, которая возводит панельные многоэтажные дома качественно и быстро.

Подводя строительные итоги 2020-го, мэрия Новосибирска назвала новостройку - рекордсмена по срокам возведения, ей оказался проект ДК «Акация» - дом «Акация на Красногорской». От получения разрешения на строительство до документа на ввод в эксплуатацию прошло 300 дней. 17-этажный жилой дом построили с опережением графика на 4 месяца.

- Сегодня интерес к панельному домостроению переживает новый всплеск, - подчеркивают в пресс-службе ДК «Акация». - Два ключевых преимущества панельных новостроек: скорость возведения и качество жилья. При строительстве ЖК «Акация на Лежена» применяется железобетонная панель 160 миллиметров с шумоизолирующим слоем. А яркий навесной фасад обладает высокой прочностью, хорошей шумо- и теплоизоляцией и абсолютной пожаробезопасностью.

Еще одно достоинство жилых комплексов «Акация» - расположение в удобных, обжитых местах, насыщенных транспортной и социально-бытовой инфраструктурой, по линии метро.

ЖК «Акация на Лежена» находится в 10 минутах ходьбы от метро «Золотая Нива». В 400 метрах - остановка «Ул. Куприна», откуда ходит девять маршрутов общественного транспорта. В 500 метрах от новостройки - выезд на улицу Кошурникова, по которой за 10 минут без пробок можно доехать до Красного проспекта. А выехав на улицу Никитина, за 10 минут на машине можно добраться до Октябрьского моста, который соединяет Ленинский и Октябрьский районы нашего города.

Отделка квартиры в доме №1 ЖК «Акация на Лежена». Фото: пресс-служба ДК «Акация».

ЖК «Акация на Ватутина» расположен в 1,8 километра от станции метро «Площадь Маркса». В 5 минутах ходьбы - остановка «Лыжная база», от которой ходит 20 маршрутов общественного транспорта в сторону станции метро «Площадь Маркса» (на автомобиле можно добраться всего за 6 минут), а в 5 минутах езды в другую сторону - ТРЦ «МЕГА» с гипермаркетом «АШАН» и IKEA. Рядом с жилым комплексом выезд на Бугринский мост, который обеспечивает свободный проезд на правый берег, к центру Новосибирска.

Отдел продаж ДК «Акация»:

ул. Семьи Шамшиных, 64, офис № 607

тел. 263-85-53

акация54.рф / Instagram

ООО СЗ «Акация на Лежена». ООО СЗ «Акация на Ватутина»: наш.дом.рф

На правах рекламы