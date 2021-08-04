В Новосибирске открыли штаб общественной поддержки «Единой России»

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

На базе региональной общественной приемной «Единой России» состоялось открытие штаба общественной поддержки. Штаб станет своего рода площадкой, на которой будут проводиться приемы граждан, круглые столы и стратегические сессии с привлечением экспертов из сферы образования, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта и др., а также онлайн-мероприятия, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами. Итогом таких мероприятий станут предложения по решению конкретных вопросов, которые волнуют общественные организации и жителей Новосибирской области.

В региональный штаб общественной поддержки партии вошли различные НКО. Основная ставка сделана на некоммерческие организации, с которыми на протяжении последних лет активно сотрудничают партийцы. Возглавить новую структуру доверили руководителю региональной общественной приемной Елене Тыриной.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Первые соглашения о сотрудничестве подписаны уже сегодня. Штаб заручился поддержкой сразу пяти НКО - Новосибирской областной организации «Всероссийское обществе инвалидов», Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России», фонда ветеранов спецподразделений и сотрудников ФСБ России «АНТИТЕРРОР», Новосибирского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», Новосибирской областной общественной организации ветеранов - пенсионеров войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

Руководитель штаба общественной поддержки Елена Тырина отметила, что главная задача проекта - совместно с гражданами сформировать повестку жизни страны на ближайшие годы.

- На базе штаба будут проходить сессии с привлечением экспертов совершенно разных направлений. Все предложения, которые касаются решения системных вопросов, войдут в народную программу. Мы должны уделить этим вопросам пристальное внимание и проработать их решение. Главное, чтобы о проблемах не просто заявили, а чтобы уже в рамках работы штаба были найдены решения, которые позволят в дальнейшем их быстрее реализовать, - отметила Елена Тырина.

Секретарь НРО «Единой России», губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил, что проекты общественной поддержки не должны оставаться простой формальностью, а должны давать практическую пользу.

- Я надеюсь, что представители общественных организаций, опираясь на опыт работы с муниципальными и государственными властями, смогут выбрать действительно достойные продвижения на федеральном уровне предложения, которые поступают от людей, обобщить и систематизировать их, а также сформулировать решения. Благодаря такому сотрудничеству у нас выстроился диалог с ветеранскими организациями, иначе заработал совет по делам инвалидов, пересмотрены и скорректированы грантовые и конкурсные программы. Мне очень хотелось бы, чтобы и в этом году наше сотрудничество давало результаты, - сказал Андрей Травников.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Сопредседатель Общероссийского народного фронта в Новосибирской области Наталья Багрова также подчеркнула важность работы общественных организаций для развития региона.

- Некоммерческие организации - это незаменимое звено между народом и властью. Это уже доказал на своем опыте Общероссийский народный фронт, который помог тысячам людей решить проблемы, внимания к которым они годами добивались от учреждений и ведомств. Поэтому я многого жду от союза «Единой России» и новосибирских общественных организаций. Верю, что общественники могут стать голосом жителей области, - добавила Наталья Багрова.