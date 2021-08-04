«Я не ветер перемен, но и не консерватор»: знакомимся с новым гендиректором Tele2 Андреем Патокой

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

В Новосибирске прошла первая в России пресс-конференция Андрея Патоки в должности генерального директора Tele2. Журналисты и блогеры со всей Сибири задавали вопросы лично и по видеосвязи. Во встрече также принял участие директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский. Самое интересное из беседы - в нашем материале.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

О СТРАТЕГИИ И КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВКАХ

- Планируется ли обновление топ-менеджмента компании после вашего назначения?

Андрей Патока:

- Нет, не планируется. У Tele2 сильная, профессиональная команда. Благодаря ее работе компания растет быстрее рынка и лидирует по индексу NPS - готовности пользователей рекомендовать оператора. Я расцениваю свое назначение как подтверждение доверия акционеров тому курсу, которого придерживается управленческая команда компании на протяжении последних пяти лет в рамках стратегии «Другие правила». Мне хотелось бы, чтобы наша команда оставалась такой же сплоченной, эффективной, и каких-то изменений я в ближайшее время не планирую.

- Кем вы себя видите на новой должности: ветром перемен или хранителем традиций?

Андрей Патока:

- Прежде чем стать генеральным директором компании, я был заместителем генерального директора и возглавлял блок, который отвечает за развитие продукта, маркетинг, федеральных клиентов. Поэтому было бы странно, если бы я вынашивал планы зачеркнуть все то, чем мы с коллегами занимались до моего назначения. Так что я не ветер перемен, но и не консерватор. Я, скорее, хранитель традиций и их «развиватель». Ведь жизнь меняется, и то, что было актуально раньше, сегодня отходит на задний план. Нужно адаптироваться и быть гибким.

Хочу напомнить историю Tele2. В недавнем прошлом мы дискаунтер. Вот тогда был настоящий ветер перемен: мы поняли, что эта стратегия бесперспективна, потому что предполагает урезанный набор услуг. Мы были оператором, который предоставлял прежде всего голосовую связь. А жизнь поменялась. Появляется все больше клиентов, которые пользуются мобильным интернетом. Поэтому старое позиционирование Tele2 изжило себя. Сейчас наша цель - не самые низкие цены, а лучшее наполнение тарифов, уникальные предложения для наших клиентов.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

О РАЗВИТИИ СЕТИ И КАЧЕСТВЕ СВЯЗИ

- В марте Tele2 запустила в Новосибирске два дата-центра. Какие у компании дальнейшие планы по развитию сети и модернизации оборудования в Сибири?

Андрей Патока:

- Запуск этих дата-центров как раз является частью модернизации сети в Сибири. Мы начинаем использовать все больше облачных решений, в том числе и в сфере коммутации. Раньше наши коммутаторы были расположены в каждом регионе. Сейчас появилась возможность коммутации в облаках. Это дает огромные преимущества, связанные прежде всего с гибкостью решений и надежностью хранения данных. Облачные центры обработки данных построены в Новосибирске, но они будут обслуживать всю Сибирь, а также Дальний Восток.

Дмитрий Кромский:

- До конца года, учитывая прогноз потребления услуг, мы планируем запустить в Сибири около 500 базовых станций. В основном это будут станции, предназначенные для того, чтобы переварить постоянно растущий трафик (так называемые емкостные станции), и станции, которые позволят улучшить покрытие сети 4G. При этом мы действуем гибко: если видим, что где-то трафик растет быстрее, перенаправляем инвестиции туда.

- Планируете развивать связь в Горном Алтае, в его отдаленных районах?

Дмитрий Кромский:

- Напомню, что собственную сеть в Горном Алтае мы запустили меньше года назад, в августе 2020-го. Мы обеспечили голосовой связью и интернетом столицу республики и туристический кластер в районе Чемала. Сеть построена с хорошим запасом. Сейчас у нас самая высокая скорость интернета в Сибири именно в Горно-Алтайске. Чтобы расширять покрытие дальше, мы должны изучить трафик: узнать, как и сколько перемещаются наши клиенты по региону. Уже в этом году мы построили несколько дополнительных базовых станций в местах, где увидели достаточно высокое потребление мобильного интернета (например, на Чемальском тракте и в селе Артыбаш). Естественно, Горный Алтай мы рассматриваем как регион потенциальных инвестиций.

Фото предоставлено пресс-службой Tele2.

О МЕЖДУНАРОДНОМ РОУМИНГЕ

- Расскажите поподробнее про роуминг. Как планируете развивать международное направление?

Андрей Патока:

- В июле самым популярным заграничным направлением у абонентов Tele2 стала Турция. Мы улучшили условия роуминга в этой стране. Теперь Турция наряду с Испанией и еще 12 государствами входит в список стран, из которых можно звонить на номера Tele2 Россия, расходуя домашний пакет минут. Также мы одними из первых ввели на рынке услугу «Безлимитный интернет за границей», когда за фиксированную плату в день клиент получает практически безлимитный интернет в поездах. Можно пользоваться электронной почтой, звонить по WhatsApp, отправлять фотографии. Моя рекомендация всем нашим клиентам: когда едете за границу, проверьте, включена ли у вас опция «Безлимитный интернет за границей». Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы развивать международное направление и предлагать абонентам еще более комфортные условия использования связи за рубежом.