В Новосибирской области партия «Новые люди» собирает подписи за снижение мусорных тарифов

Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Это целый каркасный бассейн мусора! Составители нормативов не учли, что в сёлах и городах разный уровень потребления. Жители сельской местности никак не могут произвести столько мусора! Тут во многом безотходное хозяйство. Органика идёт на огород либо корм скота, бумага - на растопку печей. Многие сдают стекло и металл либо используют в хозяйстве, - поясняет сторонник партии «Новые люди» из Татарского района Валерия Алексеевец.

Сторонники партии «Новые люди» работают в районах Новосибирской области, где собирают подписи под инициативой пересмотреть для жителей сельской местности норматив по производству мусора, вдвое сократив этот показатель. Соответственно, примерно в столько же раз уменьшится сумма в платёжке.

- Перед тем, как поднять этот вопрос на заседании Заксобрания Новосибирской области, мы хотим заручиться поддержкой самих новосибирцев. Планируем собрать 50 тысяч подписей под инициативой и подвести под неё экономическое обоснование, чтобы подготовить законопроект. Авторами этой идеи выступили сами жители Новосибирской области, и Новые люди не могли обойти вниманием их запрос, - подчёркивает депутат Заксобрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

Сборщики за несколько дней уже собрали более тысячи подписей. По их словам, опрос только начинается, но жители Новосибирской области уже положительно реагируют на предложение Новых людей.

Напомним, ранее в регионе объявили о создании полигона с мусоросортировочным комплексом в рамках концессионного соглашения. Полигон расположится в Новосибирском районе. Специалисты проводят геологические изыскания и другие экспертизы на земельном участке. После этого проект обсудят на общественных слушаниях.