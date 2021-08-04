Было — стало: как за 5 лет изменилась стоимость «коммуналки» в Новосибирске

За пять лет цены на коммуналку значительно выросли. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

КП-Новосибирск выяснила, как за 5 лет изменилась стоимость «коммуналки» в Новосибирске и на сколько выросли суммы в квитанциях с августа 2016-го по август 2021 года. За основу расчетов мы взяли типовую двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров, в которой проживает семья из трех человек. В жилище установлены счетчики на электричество, горячую и холодную воду, расход — экономный. На отопление, воду, электричество также есть общедомовые приборы учета. И вот что у нас получилось.

ВЗНОС НА КАПРЕМОНТ

Начнем с него, поскольку по росту тарифа плата за капремонт оказалась на первом месте. В 2016 году размер взноса на капремонт составлял 6,1 рубля за квадратный метр. Сейчас он составляет 8,03 рубля, то есть сумма выросла на 1 рубль 93 копейки за «квадрат», или на 31,6%. Хозяева «двушки» стали платить на 96,5 рубля больше — по 401,5 рубля ежемесячно.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Канализация среди коммунальных услуг в Новосибирске оказалась на втором месте по росту тарифа.

Мы платим не только за водоснабжение, но и за водоотведение. В 2016 году «Горводоканал» брал 12,66 рубля за кубометр отведенной воды, а сейчас — 15,77 рубля. Водоотведение подорожало на 24,5% и стало обходиться дороже на 34,21 рубля в месяц. Теперь жители «двушки» платят за него по 173,47 рубля ежемесячно.

ХОЛОДНАЯ ВОДА

Если в 2016 году за поставку кубометра холодной воды от «Горводоканала» новосибирцы платили по 16,50 рубля, то сейчас — по 20,35 рубля за кубометр. Семья из трех человек при экономном пользовании тратит в среднем 7 кубометров воды в месяц. Итого на холодное водоснабжение сейчас уходит 142,45 рубля — на 23,3%, или на 26,95 рубля больше, чем 5 лет назад.

Новосибирцы стали платить за воду на 20% больше, чем в 2016 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

ГОРЯЧАЯ ВОДА

В новосибирских домах, где поставщиком горячей воды является ФГУП «УЭВ», действует открытая система горячего водоснабжения. В этом случае тариф на горячую воду не устанавливается, поскольку вода готовится на внутридомовом оборудовании. Жители оплачивают коммунальные ресурсы, использованные для приготовления горячей воды: теплоноситель (химочищенную воду) и тепловую энергию.

Исходя из этого плата за 1 кубометр горячей воды определяется как стоимость 1 Гкал, умноженная на содержание тепловой энергии в 1 кубометр теплоносителя + стоимость 1 кубометра химочищенной воды.

В 2016 году плата за 1 кубометр горячей воды составляла 96,88 рубля. В августе 2021-го 1 кубометр стоит 113,81 рубля. Таким образом, если учесть, что при экономном расходе семья из трех человек тратит по 4 кубометра воды в месяц, то расходы семейного бюджета на нее достигли 455,24 рубля. Это больше расходов в 2016 году на 18% — 5 лет назад они составляли 387,52 рубля в месяц.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ

5 лет назад новосибирцам, живущим в домах со стационарными электроплитами и электроотопительными установками, киловатт-час электроэнергии обходился в 2,42 рубля. В августе 2021 года жители региона в многоквартирных домах без электроплит платят за электроэнергию по 2,93 рубля за кВт*ч. Прибавка составила 51 копейку с киловатт-часа, или на 21% больше.

В среднем семья в «двушке» при наличии различной бытовой техники, телевизоров и компьютеров в месяц тратит около 250 киловатт-час. Значит, в сумме свет в доме стал обходиться дороже на 127,5 рубля и составлять 732,5 рубля.

ОТОПЛЕНИЕ

В августе 2021 года 1 гигакалория тепла стоила 1482,9 рубля, это на 268,93 рубля больше, чем в 2016 году. В процентном соотношении эта прибавка небольшая, но весомая — рост составил 22,1%.

Нашей «двушке» в месяц потребуется 0,02 Гкал тепла на квадратный метр в месяц. В сумме это составит ровно 1 Гкал.

За пять лет тариф на отопление увеличился на 22%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ГАЗ

Тем, у кого есть газовые плиты, приходится платить и за газ. Если нет специально установленных счетчиков, тариф выставляют по нормативу, который на одного человека составляет 10 кубометров. В 2016 году 1 кубометр голубого топлива стоил 5,45 рубля, а в 2021-м — 6,4 рубля. Подорожание — 17%. Итак, три обитателя нашей «двушки» заплатят по нормативу 192 рубля — на 28,5 рубля больше, чем 5 лет назад.

ВЫВОЗ МУСОРА

Нормативное количество отходов на 1 человека в год составляет 2,38 кубометра. В квитанциях новосибирцев новая строка «Обращение с ТКО» появилась в 2019 году. Тогда за эту услугу платили по 88,62 рубля за человека. И за два года тарифы снизились: в августе 2021-го нужно платить по 87,19 рубля. Таким образом, семья из трех человек заплатит 261,57 рубля за вывоз мусора, что на 4,29 рубля, или 1,6% меньше, чем 5 лет назад.

Тарифы на вывоз мусора, наоборот, снизились. Фото: Олег АДАМОВИЧ

ЧТО ВЫШЛО?

Суммируем все коммунальные услуги, оплаченные по квитанциям за август 2016 года. Получается 3195,61 рубля. В свою очередь, в августе 2021 года общая сумма составила уже 3841,63 рубля. По чистым цифрам подорожание составило 20% — и это при экономии и наличии счетчиков.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.