Последние новости Новосибирска на 4 августа 2021 года: школьник пытался спасти брата и утонул, сибирячка вышла замуж за донора

Парень из Новосибирска завоевал сердце поэтессы, когда стал донором для пациентки лейкозом. Фото: предоставлено героями публикации.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях города - в нашем материале.
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ 12-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА
В Тогучинском районе возле деревни Апраксино Новосибирской области спасатели достали из озера тело 12-летнего мальчика. Изначально сообщалось, что трагедия случилась на глазах у отца ребенка. Знакомая семьи утонувшего подростка рассказала, что ребенок пытался спасти младшего брата и погиб.
СОБАКИ В ФОРМЕ ВДВ ПРОБЕЖАЛИ КРОСС
Новосибирский спортсмен и десантник Николай Якуб снял ролик про своих питомцев Басту и Ветра. У него давняя традиция каждое в день ВДВ наряжать псов в тельняшки и береты и устраивать им тренировки. Собаки тоже не промах – пробежали 56 километров!
ДАЛМАТИНЕЦ НАПАЛ НА ДВОИХ ДЕТЕЙ
Шестилетний мальчик попал в больницу после нападения соседского пса под Новосибирском. Ребенок пытался закрыть собой младшего брата, но в итоге пострадал сам.
СИБИРЯЧКА ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ДОНОРА КОСТНОГО МОЗГА
Менеджер из Новосибирска Дмитрий Трефилов больше года пытался покорить поэтессу и фотографа Станиславу: дарил букеты, водил в театр, устраивал ужины при свечах. Но она сказала да, когда узнала, что парень спас жизнь незнакомой девушке, став донором.
ОБНАРОДОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ 2021
В мэрии назвали лучшие школы Новосибирска, выпустившие больше всего стобалльников. Всего на высший балл ЕГЭ в этом году сдал 91 человек.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер