Последние новости Новосибирска на 4 августа 2021 года: школьник пытался спасти брата и утонул, сибирячка вышла замуж за донора

Парень из Новосибирска завоевал сердце поэтессы, когда стал донором для пациентки лейкозом. Фото: предоставлено героями публикации.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 4 августа 2021 года: обо всех самых важных событиях города - в нашем материале.

СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ ГИБЕЛИ 12-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

В Тогучинском районе возле деревни Апраксино Новосибирской области спасатели достали из озера тело 12-летнего мальчика. Изначально сообщалось, что трагедия случилась на глазах у отца ребенка. Знакомая семьи утонувшего подростка рассказала, что ребенок пытался спасти младшего брата и погиб.

СОБАКИ В ФОРМЕ ВДВ ПРОБЕЖАЛИ КРОСС

Новосибирский спортсмен и десантник Николай Якуб снял ролик про своих питомцев Басту и Ветра. У него давняя традиция каждое в день ВДВ наряжать псов в тельняшки и береты и устраивать им тренировки. Собаки тоже не промах – пробежали 56 километров!

ДАЛМАТИНЕЦ НАПАЛ НА ДВОИХ ДЕТЕЙ

Шестилетний мальчик попал в больницу после нападения соседского пса под Новосибирском. Ребенок пытался закрыть собой младшего брата, но в итоге пострадал сам.

СИБИРЯЧКА ВЫШЛА ЗАМУЖ ЗА ДОНОРА КОСТНОГО МОЗГА

Менеджер из Новосибирска Дмитрий Трефилов больше года пытался покорить поэтессу и фотографа Станиславу: дарил букеты, водил в театр, устраивал ужины при свечах. Но она сказала да, когда узнала, что парень спас жизнь незнакомой девушке, став донором.

ОБНАРОДОВАНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ВЫПУСКНИКОВ 2021

В мэрии назвали лучшие школы Новосибирска, выпустившие больше всего стобалльников. Всего на высший балл ЕГЭ в этом году сдал 91 человек.

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