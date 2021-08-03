«Через год я назову тебя женой»: туристы нашли в бутылке на острове Тань-Вань загадочное послание из 1969 года

Извлечь записку через горлышко не представлялось возможны, и бутыль разбили. Фото: предоставлено Александром БЕЛОГОРОВЫМ.

Два приятеля, отдыхая на Оби, сделали удивительную находку. Прогуливаясь по острову, молодые люди увидели старую бутылку из-под вина. А в ней оказалась записка. Несмотря на то, что часть текста уничтожена, журналисту КП-Новосибирск удалось кое-что расшифровать.

Сибирь - не Карибы. Но здесь тоже есть острова. Например, Тань-Вань. Это небольшой клочок земли в Оби, на котором, впрочем, хватает места для прогулок. Туда и отправились на резиновой лодке два приятеля - Александр Белогоров и Александр Максимов.

Тезки, которым чуть за 30, хотели просто отдохнуть на островке. Но визит на Тань-Вань (или Тайвань - остров называют по-разному) превратился в настоящее приключение.

- Костер жгли, ходили по берегу и наткнулись на бутылку. Видимо, она приплыла вместе с бревнами. На острове с одной стороны - песок, а с другой - бревна, деревья и все, что приплывает, - рассказал КП-Новосибирск Александр Белогоров. - Сверху - дырявая пластиковая крышка. Внутри - деревянная прогнившая пробка, она провалилась внутрь. Там же - ил, а в нем - скомканные листочки бумаги.

В общем, начало - как в «Детях капитана Гранта». Герои Жюля Верна, найдя бутыль с запиской, решили отбить ей горлышко. Так же поступили и два Саши.

Записку они в итоге достали, но прочесть - та еще задача. Промокшая бумага рассыпалась на кусочки, была грязной… Пришлось молодым людям бережно отмывать лоскуты старой бумаги и собирать их воедино.

- Сначала разложили, чтобы все просохло, потом постарались собрать, как как пазл, и прочитать, - описывает волнующий процесс Александр. - Оказалось, парень говорит, что он на том же самом месте сделает девушке предложение, что она станет его женой. А судя по тексту с другой стороны, где пишет уже девушка, эта любовь была безответной.

Если это не розыгрыш, послание пролежало в стекле больше полувека. Фото: предоставлено Александром БЕЛОГОРОВЫМ.

Самое удивительное в записке - дата.

«Через год (1 июля 1970 года) на этом самом месте я назову тебя женой», - написано на одной стороне листка. Если это не розыгрыш, то автор оставил послание 52 года назад! Только представьте, в России тогда едва перестали пользоваться пером. А сколько автору сейчас лет? Видимо, за 70. И может ли быть, что он сейчас - вместе со своей избранницей?

Кстати, редакция КП-Новосибирск признаков несчастной любви по тексту записки не выявила. Правда, и прочесть все, что написано на обороте, нам не удалось.

Записка напоминает головоломку из детского журнала. Помните, авторы нехитрых задачек предлагали юным читателям восстановить пропущенные слова? Частично мы эту задачу выполнили. И получилось вот что (это текст девушки): «Это очень (трудно) выразить словами. Я не знаю, люблю я тебя или нет. Просто это как в сказке: вдруг ты явился и все сломал. Я думала, что никогда (*****************) Пашенька. Ты вер… (*****************). И если мы останемся вместе, то ты будешь (*****************)».

Часть текста уничтожена водой. Но кое-что прочесть можно. Фото: Предоставлено Александром БЕЛОГОРОВЫМ.

К сожалению, часть текста мы пока не восстановили и можем лишь догадываться о содержании. Отдать записку для исследования с помощью какой-нибудь сверхсовременной техники не представляется возможным. Молодые люди, что нашли бутылку, сочли, что записку нужно оставить на острове. Вероятно, ветер уже унес обрывки бумаги, раскидав их по разным берегам Новосибирска.

Уважаемые читатели, может быть, у кого-то из вас есть отец или дед лет 70, которого зовут Павлом? Если так, спросите у него, не писал ли он записку любимой полвека назад. И конечно, просим вас помочь с расшифровкой. Ждем ваших сообщений в комментариях или на редакционный WhatsApp 8-923-145-11-03 или на почту редакции КП-Новосибирск: kp.nsk@phkp.ru