Последние новости Новосибирска на 3 августа 2021 года: пушка застряла под мостом, десантники проехались на городу на кровати

Десантники прокатились по Новосибирску на армейской кровати. Фото: "АСТ-54/кадр из видео".

Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 августа 2021 года: обо всех главных событиях в городе читайте в нашей подборке.

САМОХОДНАЯ ПУШКА ЗАСТРЯЛА ПОД МОСТОМ

На выезде из Академгородка под мостом застряла самоходная пушка 2С7 «Пион» и боевая машина, перевозившая ее. Из-за этого на проспекте Строителей образовалась большая пробка. Военные рассказали, как вызволяли габаритную технику из западни.

ДЕСАНТНИКИ ПРОЕХАЛИ ПО ЦЕНТРУ ГОРОДА НА ДВУХЪЯРУСНОЙ КРОВАТИ

Необычным образом отметили сибиряки день ВДВ. Двое мужчин в тельняшках, голубых беретах и военной форме прокатились по Красному проспекту на пикапе с установленной в кузове армейской двухъярусной кроватью. Видео с ними стало популярным в соцсетях.

МУЖЧИНУ, КОТОРЫЙ НАПАЛ НА ПЕНСИОНЕРА С НОЖОМ, АРЕСТОВАЛИ

Суд арестовал новосибирца, который ударил ножом пенсионера в автобусе. Подозреваемый признал вину, но просил суд его домой к маме, с которой проживает. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы в совокупности.

ПОДРОСТОК УТОНУЛ НА ГЛАЗАХ У ОТЦА

Трагедия произошла в деревне Аплаксино Тогучинского района. Там на глазах у отца утонул 12-летний мальчик. Погибший подросток жил с родителями, его тело ищут водолазы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.