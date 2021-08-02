Российский фантаст описал в книгах, как создать идеальную страну

Фото предоставлено партией «Новые люди».

«Новые люди» перевернули представление россиян о политических партиях. С одной стороны - невероятно мощным стартом: партия не успела отметить даже первый день рождения, когда ее представители вошли в парламенты российских регионов. С другой стороны - необычным составом.

Лидер партии Алексей Нечаев известен как предприниматель, чье детище - компания Faberlic - настоящий гигант сетевого маркетинга. В числе членов партии - Сардана Авксентьева. Будучи мэром Якутска, она запретила подчиненным тратить казенные деньги на чиновничьи банкеты и вообще сделала бюджет по-настоящему народным. А вот еще одна необычная для политики персона - писатель Роман Злотников. Он вошел в Центральный совет партии «Новые люди».

Что привело в политику автора фантастических произведений? Об этом он рассказал в интервью «КП» - Новосибирск».

- Роман Валерьевич, у вас огромная библиография, множество литературных премий. Но интересно, каким из своих произведений больше всего дорожите вы сами.

- Пожалуй, одного такого произведения нет. Но можно сказать, что наиболее известное произведение, вышедшее далеко за рамки фантастики, - это мой цикл «Империя». Я начал работу над ним в 1999 году. В то время ходил анекдот, что есть два способа навести порядок в стране. Первый - реальный: прилетят инопланетяне и все сделают. А второй - фантастический: сами справимся. Вот я писал про фантастический.

- Что побудило взяться за этот цикл? С чего все началось?

- К тому времени я понял, что не уеду из страны, несмотря на то, что раньше такие мысли меня посещали. Тогда серьезно заболел, наверное, самый важный человек в моей жизни - мой дед. Он многое сделал для формирования моего мировоззрения. И когда он заболел, я задумался о том, что у нашего поколения появилась своя ноша. Поколение моего деда вынесло войну и все, что было после нее. Когда оно слегка ослабло, распалась страна - наши отцы и матери не осилили. А теперь ноша нашего поколения: или вообще все потерять, или что-то изменить. А уехать - это значит сбежать. Я понял, что не сбегу. Могу проиграть, но бежать.

Помните дефолт 1998 года? Жить в той стране, которая получилась к тому времени, я не хотел. Стал мечтать о той стране, в которой хотел бы жить. А потом эти мечтания стали обретать образ. И вот я стал писать фантастику о том, как из той страны, в которой мы живем, появляется та, в которой я хочу жить. Все это вылилось в книгу «Виват, император!», а затем ее продолжение - «Армагеддон».

Фото предоставлено партией «Новые люди».

- Какой была реакция читателей на эти книги?

- Оказалось, что многие люди думали про этот фантастический способ сделать страну счастливой. Только они были очень разрознены. И книга получилась этаким крючком, за который стали цепляться думающие об этом люди. Они поняли, что не одиноки в своих мыслях.

- Правильно я понимаю, что ваше вступление в партию «Новые люди» - тоже результат этих идей и мыслей?

- Да. Создатель нашей партии Алексей Геннадьевич Нечаев тоже прочел эту книгу, тогда мы с ним и познакомились, это было около 20 лет назад. Мы начали общаться, сотрудничать. А полтора года назад он сказал: «Я хочу попробовать построить то, о чем мы с тобой мечтали. Можешь помочь?» Я ответил: «Могу!»

- А раньше не возникало мысли пойти в политику?

- Я не хотел идти, хотя парочка парламентских партий меня приглашала. Я отказывался. Мое присутствие в партии «Новые люди» вызвано доверием к первому лицу - человеку, которого я знаю порядка 20 лет и которому верю.

ДОСЛОВНО

«Этот народ не победить»

«Русских нельзя победить силой. Этот народ создал свое государство уже больше тысячи лет назад, и за это время их пытались победить величайшие воины всех времен - покорители Азии, потрясатели вселенной, завоеватели Европы, христиане и правоверные, рыцари и кочевники, но никто, никто не смог это сделать».

Из книги Романа Злотникова «Виват, император!».