В Октябрьском районе новый детский сад готовится открыть свои двери

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Неравнодушные родители вместе с депутатом Государственной Думы, сторонником партии «Единая Россия» Дмитрием Савельевым и членом общественного совета партийного проекта «Городская среда» Натальей Багровой провели мониторинг работ в строящемся здании.

- Для родителей, живущих в Октябрьском районе, этот садик станет настоящим долгожданным подарком. В садиках всегда была нехватка мест, особенно в этом районе. Старое здание не идет ни в какое сравнение с новым. Я очень рада за родителей и ребятишек, которые будут сюда ходить. Камеры наблюдения, новая система пожарной безопасности, вентиляция и кондиционер, новая мебель - всего этого так не хватало в старом здании. Я думаю, что это должно облегчить жизнь родителям и работникам дошкольного заведения, - поделилась неравнодушная мама и жительница Октябрьского района Елена Мазурина.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

История семьи женщины тесно связана с этим садом. Она и ее дети - выпускники этого сада, а тетя женщины более 30 лет проработала здесь медсестрой.

Работы по строительству нового сада начались в 2020 году, а к декабрю 2021-го здание планируют сдать. В ходе мониторинга удалось узнать, на какой стадии находятся работы и чем же новое здание принципиально отличается от старого.

- Детский сад в жизни ребенка - очень важная веха: впервые ребенок находится на старте своей общественной жизни, он впервые выходит за пределы своего дома и длительное время находится в детском дошкольном учреждении в отрыве от родителей. Необходимо сделать пребывание детей здесь максимально комфортным, эстетичным и самое главное - безопасным. Это индивидуальный, нетиповой проект, специально разработанный для этого участка. В Октябрьском районе потребность в местах в дошкольные учреждения очень высокая, поэтому здесь не стали брать типовой проект на 220 мест, а разработали другой, который позволяет разместить 265 ребятишек - это две или три дополнительные группы, которые не вместились бы в типовом здании, - отметила Наталья Багрова.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

На сегодняшний день уже завершена отделка и идет корректировка замечаний, завозится мебель и заканчиваются работы по благоустройству территории. Новое здание детского сада выглядит светлым, уютным, просторным. Также учреждение обеспечено всей необходимой инфраструктурой - здесь есть спортивная зона, актовый зал, достаточное количество комнат для спален и игровых. Наталья Багрова выразила надежду на то, что родителям и детям здесь понравится. Сейчас готовность, по словам подрядчиков, около 95%.

- «Единая Россия» контролирует строительство детских садов, и то, что этот объект возник именно в Октябрьском районе, - большая победа. Один сад не решит вопрос с нехваткой мест в детских садах города глобально, но облегчит ситуацию конкретно здесь, в этом районе. Очень важно, чтобы люди принимали непосредственное участие в обсуждении проектов благоустройства, строительства необходимых объектов инфраструктуры, могли участвовать в принятии решений по преображению территорий, вносить свои предложения в народную программу, - поделился депутат Дмитрий Савельев.

Фото: пресс-служба НРО партии «Единая Россия».

Напомним, «Единая Россия» продолжает сбор предложений в народную программу. Принять участие в ее формировании может каждый житель страны, в том числе на сайте NP.ER.RU. Ранее партия провела три стратегические сессии по сбору предложений в народную программу: по поддержке семей с детьми, людей с инвалидностью, поддержке фермерства и развитию сельских территорий. В их работе приняли участие общественники - представители профильных НКО, эксперты и депутаты. Эти инициативы войдут в тематические блоки документа.