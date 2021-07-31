Последние новости Новосибирска на 31 июля 2021 года: двухмесячная девочка умерла от коронавируса, паралет разбился в Бердске

Последние новости на 1 августа 2021 года. Фото: архив "КП" // Западно-Сибирское СК на транспорте
Мы собрали последние новости Новосибирска на 31 июля 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.
УМЕРЛА НОВОРОЖДЕННАЯ ДЕВОЧКА
Двухмесячная малышка попала в детскую больницу №3 с коронавирусом, две недели она провела на ИВЛ. Увы, спасти ребенка врачи не смогли: девочка умерла в ревнимации.
НЕОЧЕВИДНЫЕ ПЛЮСЫ КОРОНАВИРУСА
Кроме серьезных побочек, ковид может принести и пользу. Пациенты, переболевшие им, рассказывают, что бросают курить, худеют, избавляются от хронического насморка и больше года не болеют ОРВИ.
В БЕРДСКЕ УПАЛ ПАРАЛЕТ
Двое человек пострадали при жесткой посадке паралета в Бердске на Чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации. Тяжелые травмы получили пилот и штурман воздушного судна: с переломами и сотрясением мозга они находятся в больнице.
ТАКСИСТ ПРИСТАВАЛ К ВЫПУСКНИЦЕ
17-летняя девочка-подросток на такси возвращалась после медосмотра в Колывани в соседнюю деревню. Таксист завез юную пассажирку в пролесок, и, как она рассказала в полиции, стал ее домогаться. Но сам таксист уверяет, что девочка все выдумала.
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