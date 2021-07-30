В Бердске паралет совершил жесткую посадку посадку во время соревнований: пострадали два человека

Под Новосибирском паралет совершил аварийную посадку. Фото: Западно-Сибирский СК на транспорте.

В Бердске на Чемпионате России по спорту сверхлегкой авиации произошел серьезный инцидент. Там накануне, 29 июля, аварийно приземлился паралет. Об этом КП-Новосибирск рассказал источник в правоохранительных органах.

— Это случилось днем, примерно в 14:18 — паралет заходил на посадку после выполнения упражнения. Он жестко приземлился в результате порыва ветра, — уточнил источник.

Известно, паралетом управлял пилот 1962 года рождения. В результате ЧП он получил тяжелые травмы: открытый перелом голени, черепно-мозговую травму, сотрясение мозга. Его госпитализировали в Центральную районную больницу в Искитиме. Кроме того, пострадал штурман воздушного судна — мужчина 1957 года рождения. Врачи диагностировали ему перелом левого бедра, а также открытый перелом голени. Его доставили в Центральную городскую больницу Бердска. По данным источника, пострадавшие — жители Московской области.

По факту случившегося доследственную проверку проводит Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК РФ. Следователи отрабатывают разные версии инцидента: ошибка пилотирования, неисправность паралета, а также неблагоприятные погодные условия.

— Проверка направлена на установление обстоятельств случившегося. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законом, — сообщили в Западно-Сибирском СК РФ на транспорте.

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