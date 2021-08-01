Последние новости Новосибирска на 1 августа 2021 года: Позднякова завоевала второе золото на Олимпиаде, в морге перепутали тела умерших от ковида

Девушки смогли победить в финале. Фото: REUTERS
Мы собрали последние новости Новосибирска на 1 августа 2021 года: обо всех главных событиях в столице Сибири читайте а нашей подборке.
ПОЗДНЯКОВА СНОВА ЧЕМПИОНКА
Софию Позднякову вновь можно поздравлять: она завоевала вторую золотую медаль на Олимпиаде в Токио. Вместе с Софьей Великой и Ольгой Никитиной они одолели француженок в командных соревнованиях по сабле. И теперь спортсменку ждут щедрые призовые и субсидия на квартиру.
В МОРГЕ ПЕРЕПУТАЛИ ТЕЛА УМЕРШИХ ОТ КОРОНОВИРУСА
В карасукском морге грянул скандал: там перепутали тела умерших от ковида. Все вскрылось, когда кто-то из родных открыл пакет с телом, в котором привезли умершего, и увидел там тело другого человека.
КУПИЛ ПОСМЕРТНУЮ МАСКУ ЛЕНИНА
Новосибирский коллекционер Станислав Чупин приобрел посмертную маску советского вождя в Музее истории развития города Тюмени. Сколько отдал за нее - не говорит, но собирается бесплатно передать маску в новосибирский Музей мировой погребальной культуры.
ДЕБОШ В БОЛЬНИЦЕ
Пьяный пациент с переломом ребра устроил дебош в больнице города Оби. Врачам пришлось вызывать полицию.
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