Что изменится в Новосибирске с 1 августа 2021 года: свадьбы на дому, налоговые вычеты за занятия спортом

Занятия спортом станут выгоднее для сибиряков. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Что изменится в Новосибирске с 1 августа 2021 года - важный вопрос, который волнует горожан. В нашем материале вы найдете все самые нововведения, о которых вам точно надо знать.

ВЫПЛАТЫ ДЕТЯМ С 6 ЛЕТ

Выплата составит 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 6 до 18 лет. Эти деньги выделят только один раз. Пенсионный Фонд РФ начал прием заявлений от родителей в июле 2021 года. Деньги начнут перечислять со 2 августа.

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет тоже получат выплату. Главное условие — желание продолжать обучение по общеобразовательным программам.

— В период подготовки к школе выплата будет очень актуальна и станет хорошим подспорьем родителям. У меня у самой внук школьного возраста, и я знаю, сколько всего современным детям требуется для организации учебного процесса. Хочу призвать родителей не тратить полученные деньги на гаджеты для детей — так происходило повсеместно с предыдущей выплатой семьям школьников. Школьникам нужны предметы первой необходимости — одежда, рюкзаки, тетради, канцелярия, — прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Как подать заявление: через приложение «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда РФ по месту жительства.

Когда вступает в силу: со 2 августа 2021 года

СУЗЯТ ДОРОГУ ВОЗЛЕ БИЗНЕС-ЦЕНТРА «АВРОРА»

Плохая новость для новосибирских водителей: со 2 августа сузят проезжую часть на улице Семьи Шамшиных. Она уменьшится на 5 метров на четной стороне дороги в районе здания № 64 на ул. Семьи Шамшиных и на 5 метров на нечетной стороне дороги в районе здания: ул. Семьи Шамшиных, стр. 77. Работы продлятся до 30 августа.

ЖЕНИМСЯ НА ДОМУ

Жители Новосибирской области смогут заключать браки, не выходя из дома. Органы ЗАГС оформят выезд специалиста, сама регистрация займет не более 150 минут. Однако, молодожены должны доказать, что другого выхода нет. Это может быть тяжелая болезнь, служба в горячих точках, длительная командировка или невозможность приехать в ЗАГС — так считают семейные юристы.

— Статья 11 Семейного кодекса РФ предполагает регистрацию брака в день подачи заявления — по экстренным обстоятельствам. Это может быть беременность, рождение ребенка или угроза жизни и здоровью. Эти же причины могут стать основанием для выездной регистрации. Кроме того, есть пожилые граждане в Домах Ветеранов и инвалиды — им трудно приехать в ЗАГС. Тяжелобольные граждане тоже могут заключить брак в больнице, главное — степень их дееспособности, — пояснила новосибирский юрист Инесса Рябинина. — Больным COVID-19 придется выздороветь, ведь работники ЗАГС не пойдут в «красную зону» рисковать своим здоровьем.

Когда вступает в силу: со 2 августа 2021 года

Как подать заявление: через приложение «Госуслуги» или в отделениях ЗАГС по Новосибирской области

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ЗА СПОРТ

Чтобы получить вычет нужно подать заявление в районное отделение ФНС и приложить к нему чеки за покупку абонемента. Абонемент должен быть оформлен на свое имя и куплен в официальных спортивных организациях: бассейнах, фитнес-клубах и так далее. Исключение — покупка абонементов на спорт для детей.

«Спортивный» вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей. Вычет будет предоставляться в размере фактических расходов, но не более 120 тысяч рублей в год в совокупности с другими соцвычетами. Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная с 1 января 2022 года.

Когда вступает в силу: с 1 августа 2021 года

Как подать заявление: Через приложение «Госуслуги» или в районном отделении УФНС РФ по месту жительства.

ОСАГО БЕЗ ТЕХОСМОТРА

Владельцы автомобилей могут оформить полис ОСАГО без техосмотра. Раньше водители были обязаны предоставить техосмотр во время заключения договора.

Когда вступает в силу: с 22 августа

Как получить: автоматически

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